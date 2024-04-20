https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/parlamentskiy-komitet-ne-rekomendoval-proekt-popravok-k-zakonu-o-klevete-1050819183.html
Парламентский комитет не рекомендовал проект поправок к закону о клевете
Парламентский комитет не рекомендовал проект поправок к закону о клевете
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Первый проект поправок в Парламент представила Генпрокуратура Абхазии. 20.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-20T19:59+0300
2024-04-20T19:59+0300
2024-04-20T19:59+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Парламентский комитет по государственно-правовой политике не рекомендовал второй проект поправок к закону о клевете. В этот раз он поступил из Администрации президента Абхазии, сообщила пресс-служба Народного Собрания. Проект предусматривал: ⠀Во время обсуждения законопроекта, представитель Генпрокуратуры Тамила Бигвава поддержала предложения Администрации президента. По ее словам, действующая редакция закона не работает. Аппарат Уполномоченного по правам человека посчитал, что изменения, в частности, исключение заведомости, могут привести к возбуждению дел за распространение практически любой информации. Кроме того, непростой задачей стало бы квалифицирование нарушения человеком общепринятых норм морали и нравственности. По словам юриста Аппарата, эта формулировка чрезмерно обширна. Также она противоречит принципу правовой определенности, когда норма закона должна быть четко прописана, чтобы не допустить двойного толкования правоприменителем. ⠀Подводя итоги заседания, спикер Лаша Ашуба заявил, что поправки нужно дорабатывать. Депутат считает, что в проекте есть принципиальные моменты, которые нужно скорректировать. Например, он не поддержал двойное наказание в виде лишения свободы и штрафа. При этом парламентарий выступил за ужесточение наказания, а санкции в действующем законе он назвал смешными. Депутаты рассмотрят свой вариант поправок на отдельном заседании комитета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/ustanovlena-ugolovnaya-otvetstvennost-za-klevetu-v-internete-1047130762.html
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Парламентский комитет не рекомендовал проект поправок к закону о клевете
Первый проект поправок в Парламент представила Генпрокуратура Абхазии.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Парламентский комитет по государственно-правовой политике не рекомендовал второй проект поправок к закону о клевете. В этот раз он поступил из Администрации президента Абхазии, сообщила пресс-служба Народного Собрания.
Лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере двухсот тысяч рублей за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, демонстрируемом произведении или СМИ, либо в публикации в интернете.
Лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере двухсот тысяч рублей, если клевета соединена с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Основания для освобождения от уголовной ответственности за клевету. Так, лицо, совершившее преступление, освобождают от уголовной ответственности в случае опровержения распространенных им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, при наличии согласия потерпевшего.
Во время обсуждения законопроекта, представитель Генпрокуратуры Тамила Бигвава поддержала предложения Администрации президента. По ее словам, действующая редакция закона не работает.
Аппарат Уполномоченного по правам человека посчитал, что изменения, в частности, исключение заведомости, могут привести к возбуждению дел за распространение практически любой информации. Кроме того, непростой задачей стало бы квалифицирование нарушения человеком общепринятых норм морали и нравственности. По словам юриста Аппарата, эта формулировка чрезмерно обширна. Также она противоречит принципу правовой определенности, когда норма закона должна быть четко прописана, чтобы не допустить двойного толкования правоприменителем. ⠀
Подводя итоги заседания, спикер Лаша Ашуба заявил, что поправки нужно дорабатывать. Депутат считает, что в проекте есть принципиальные моменты, которые нужно скорректировать. Например, он не поддержал двойное наказание в виде лишения свободы и штрафа. При этом парламентарий выступил за ужесточение наказания, а санкции в действующем законе он назвал смешными.
Депутаты рассмотрят свой вариант поправок на отдельном заседании комитета.