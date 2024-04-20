https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/parlamentskiy-komitet-ne-rekomendoval-proekt-popravok-k-zakonu-o-klevete-1050819183.html

Парламентский комитет не рекомендовал проект поправок к закону о клевете

Парламентский комитет не рекомендовал проект поправок к закону о клевете

Sputnik Абхазия

Первый проект поправок в Парламент представила Генпрокуратура Абхазии. 20.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-20T19:59+0300

2024-04-20T19:59+0300

2024-04-20T19:59+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Парламентский комитет по государственно-правовой политике не рекомендовал второй проект поправок к закону о клевете. В этот раз он поступил из Администрации президента Абхазии, сообщила пресс-служба Народного Собрания. Проект предусматривал: ⠀Во время обсуждения законопроекта, представитель Генпрокуратуры Тамила Бигвава поддержала предложения Администрации президента. По ее словам, действующая редакция закона не работает. Аппарат Уполномоченного по правам человека посчитал, что изменения, в частности, исключение заведомости, могут привести к возбуждению дел за распространение практически любой информации. Кроме того, непростой задачей стало бы квалифицирование нарушения человеком общепринятых норм морали и нравственности. По словам юриста Аппарата, эта формулировка чрезмерно обширна. Также она противоречит принципу правовой определенности, когда норма закона должна быть четко прописана, чтобы не допустить двойного толкования правоприменителем. ⠀Подводя итоги заседания, спикер Лаша Ашуба заявил, что поправки нужно дорабатывать. Депутат считает, что в проекте есть принципиальные моменты, которые нужно скорректировать. Например, он не поддержал двойное наказание в виде лишения свободы и штрафа. При этом парламентарий выступил за ужесточение наказания, а санкции в действующем законе он назвал смешными. Депутаты рассмотрят свой вариант поправок на отдельном заседании комитета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/ustanovlena-ugolovnaya-otvetstvennost-za-klevetu-v-internete-1047130762.html

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