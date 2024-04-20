https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/plavatelnyy-sezon-v-sukhumskom-basseyne-otkroetsya-k-25-maya-1050810678.html
Плавательный сезон в Сухумском бассейне откроется к 25 мая
Плавательный сезон в Сухумском бассейне откроется к 25 мая
Sputnik Абхазия
Олимпийский бассейн в Сухуме заработал 5 июля 2022 года. 20.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-20T09:27+0300
2024-04-20T09:27+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Сухумский олимпийский бассейн предположительно откроют ожидается 20-25 мая, сообщил Sputnik директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.Он объяснил, что дата открытия зависит от температуры воды.По словам Юрченко, цены на абонементы остались прошлогодними: для детей это 300 рублей, для взрослых – 400. Инвалиды-участники Отечественной войны народа Абхазии обслуживаются бесплатно. В этом году появятся детские занятия и аквааэробика. С сентября вода в бассейне не сливается и постоянно фильтруется, "держится в идеальном состоянии".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/yurchenko-o-novom-sezone-dlya-sukhumskogo-basseyna-1050808234.html
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абхазия, сухум, бассейны
Плавательный сезон в Сухумском бассейне откроется к 25 мая
Олимпийский бассейн в Сухуме заработал 5 июля 2022 года.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Сухумский олимпийский бассейн предположительно откроют ожидается 20-25 мая, сообщил Sputnik директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.
Он объяснил, что дата открытия зависит от температуры воды.
По словам Юрченко, цены на абонементы остались прошлогодними: для детей это 300 рублей, для взрослых – 400. Инвалиды-участники Отечественной войны народа Абхазии обслуживаются бесплатно.
В этом году появятся детские занятия и аквааэробика. С сентября вода в бассейне не сливается и постоянно фильтруется, "держится в идеальном состоянии".