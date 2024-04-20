https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/potushen-pozhar-na-svalke-v-gagrskom-rayone-1050814067.html

Потушен пожар на свалке в Гагрском районе

Потушен пожар на свалке в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Пожар на свалке в Алахадзы вспыхнул 9 апреля. Его ликвидации мешал сильный ветер и задымление. 20.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-20T11:56+0300

2024-04-20T11:56+0300

2024-04-20T11:56+0300

в абхазии

абхазия

гагрский район

алахадзы

пожар

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Пожар на свалке в селе Алахадзы потушен, рассказал Sputnik глава Гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава. ⠀ Из-за прошедшего дождя на разогревшихся участках свалки стал образовываться водяной пар. Он смешался с дымом и распространился по округе. По этой причине жители близлежащих населенных пунктов и самого города Гагра могут почувствовать неприятные запахи, уточнил Бигвава.Пожар на свалке в Алахадзы разгорелся 9 апреля. Горело 700-800 квадратных метров. Дым накрыл часть Гагры, Пицунды и все село Алахадзы. 14 апреля огонь удалось потушить. Но ночью свалка загорелась вновь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/nachalis-raboty-po-lokalizatsii-pozhara-na-svalke-v-alakhadzy-1050724004.html

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