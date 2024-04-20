https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/yubileynaya-data-totalnyy-diktant-proshel-v-abkhazii-1050819363.html
Юбилейная дата: "Тотальный диктант" прошел в Абхазии
Юбилейная дата: "Тотальный диктант" прошел в Абхазии
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На "Тотальном диктанте" в Абхазии прочитали отрывок из дневника лауреата премии "Большая книга" Анны Матвеевой "Правда или желание". 20.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-20T20:30+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Тотальный диктант" прошла в Сухуме, Гудауте и Гагрском районе в субботу, 20 апреля.Как уточнила сотрудник представительства Россотрудничество в Абхазии, куратор диктанта в столице республики Наталья Каюн, участниками акции в Сухуме стали около 80 человек. Большая часть из них школьники.В "Тотальном диктанте" ежегодно могут проверить свои знания все желающие и что немаловажно для многих, необходимости указывать свои настоящие имена, нет. Участники могут использовать псевдонимы.Диктант в Сухуме читала главный специалист Управления образования администрации Сухума Земфира Гунба. Она прочитала отрывок из дневника лауреата премии "Большая книга" Анны Матвеевой "Правда или желание"."Текст очень интересный. Как она (автор-прим.) сама обозначила – "дорогой дневник". Он посвящен роли дневников в жизни человека, писателя. Я думаю, что всем участникам будет интересно и послушать его, и записать, и проверить себя", - сказала Каюн.Она добавила, что текст средней сложности и состоит примерно из 220-230 слов. Для проверки работ приглашены сотрудники кафедры русского языка и литературы и преподаватели школ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/test-na-gramotnost-kak-proydet-totalnyy-diktant-v-abkhazii--1050749977.html
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Юбилейная дата: "Тотальный диктант" прошел в Абхазии
На "Тотальном диктанте" в Абхазии прочитали отрывок из дневника лауреата премии "Большая книга" Анны Матвеевой "Правда или желание".
СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Тотальный диктант" прошла в Сухуме, Гудауте и Гагрском районе в субботу, 20 апреля.
Как уточнила сотрудник представительства Россотрудничество в Абхазии, куратор диктанта в столице республики Наталья Каюн, участниками акции в Сухуме стали около 80 человек. Большая часть из них школьники.
"Это юбилейный диктант. Со дня реализации этой акция прошли ровно 20 лет. В Абхазии мы его проводим уже более десяти лет на трех площадках – Сухумская средняя школа №2, Гудаутская школа №2 и Гячрыпшская школа. Участники "Тотального диктанта" не только ученики школ, но и представители более старшего поколения", - отметила она.
В "Тотальном диктанте" ежегодно могут проверить свои знания все желающие и что немаловажно для многих, необходимости указывать свои настоящие имена, нет. Участники могут использовать псевдонимы.
Диктант в Сухуме читала главный специалист Управления образования администрации Сухума Земфира Гунба. Она прочитала отрывок из дневника лауреата премии "Большая книга" Анны Матвеевой "Правда или желание".
"Текст очень интересный. Как она (автор-прим.) сама обозначила – "дорогой дневник". Он посвящен роли дневников в жизни человека, писателя. Я думаю, что всем участникам будет интересно и послушать его, и записать, и проверить себя", - сказала Каюн.
Она добавила, что текст средней сложности и состоит примерно из 220-230 слов. Для проверки работ приглашены сотрудники кафедры русского языка и литературы и преподаватели школ.