https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/yubileynaya-data-totalnyy-diktant-proshel-v-abkhazii-1050819363.html

Юбилейная дата: "Тотальный диктант" прошел в Абхазии

Юбилейная дата: "Тотальный диктант" прошел в Абхазии

Sputnik Абхазия

На "Тотальном диктанте" в Абхазии прочитали отрывок из дневника лауреата премии "Большая книга" Анны Матвеевой "Правда или желание". 20.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Тотальный диктант" прошла в Сухуме, Гудауте и Гагрском районе в субботу, 20 апреля.Как уточнила сотрудник представительства Россотрудничество в Абхазии, куратор диктанта в столице республики Наталья Каюн, участниками акции в Сухуме стали около 80 человек. Большая часть из них школьники.В "Тотальном диктанте" ежегодно могут проверить свои знания все желающие и что немаловажно для многих, необходимости указывать свои настоящие имена, нет. Участники могут использовать псевдонимы.Диктант в Сухуме читала главный специалист Управления образования администрации Сухума Земфира Гунба. Она прочитала отрывок из дневника лауреата премии "Большая книга" Анны Матвеевой "Правда или желание"."Текст очень интересный. Как она (автор-прим.) сама обозначила – "дорогой дневник". Он посвящен роли дневников в жизни человека, писателя. Я думаю, что всем участникам будет интересно и послушать его, и записать, и проверить себя", - сказала Каюн.Она добавила, что текст средней сложности и состоит примерно из 220-230 слов. Для проверки работ приглашены сотрудники кафедры русского языка и литературы и преподаватели школ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/test-na-gramotnost-kak-proydet-totalnyy-diktant-v-abkhazii--1050749977.html

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