https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/bolee-600-zhivotnykh-sterilizovali-v-ramkakh-besplatnoy-aktsii-v-gagre-1050822484.html
Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре
Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре
Sputnik Абхазия
Акцию по бесплатной стерилизации хозяйских и бездомных животных проходила с 10 по 13 апреля в Цандрыпше и с 14 по 20 апреля в Гагре при поддержке Фонда Бриджит... 21.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-21T19:31+0300
2024-04-21T19:31+0300
2024-04-21T19:31+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/17/1047073612_0:55:3227:1870_1920x0_80_0_0_c3eaeeca91bf1fc9d1d374d1a1320e0e.jpg
СУХУМ, 21 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре, сказала директор фонда защиты животных "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. Из Гала на операцию в Гагру привезли 17 собак, из Сухума - около 60, из Гудауты 40 собак и кошек, из Нового Афона - 36 собак. Все остальные животные были из поселка Цандрыпш, Гагры и Пицунды. Некоторые из них были бездомными, но большая часть имела хозяев.Саида Отырба подчеркнула, что проект был продуктивным, но сложным в исполнении и выразила надежду на то, что он еще не раз будет организован в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/otyrba-ob-aktsii-po-sterilizatsii-bezdomnykh-zhivotnykh-v-gagre-1050775209.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/17/1047073612_499:0:2992:1870_1920x0_80_0_0_69474cdeddf58f922f3bcf2767394651.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре
Акцию по бесплатной стерилизации хозяйских и бездомных животных проходила с 10 по 13 апреля в Цандрыпше и с 14 по 20 апреля в Гагре при поддержке Фонда Бриджит Бардо и Немецкой ассоциации защиты животных.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре, сказала директор фонда защиты животных "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.
"Из 602 животных было 338 собак и 264 кошки. Поэтому наша миссия выполнена. Активное участие приняли и волонтеры, и хозяева", - рассказала она.
Из Гала на операцию в Гагру привезли 17 собак, из Сухума - около 60, из Гудауты 40 собак и кошек, из Нового Афона - 36 собак. Все остальные животные были из поселка Цандрыпш, Гагры и Пицунды. Некоторые из них были бездомными, но большая часть имела хозяев.
Саида Отырба подчеркнула, что проект был продуктивным, но сложным в исполнении и выразила надежду на то, что он еще не раз будет организован в Абхазии.