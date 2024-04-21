https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/bolee-600-zhivotnykh-sterilizovali-v-ramkakh-besplatnoy-aktsii-v-gagre-1050822484.html

Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре

Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре

Sputnik Абхазия

Акцию по бесплатной стерилизации хозяйских и бездомных животных проходила с 10 по 13 апреля в Цандрыпше и с 14 по 20 апреля в Гагре при поддержке Фонда Бриджит... 21.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-21T19:31+0300

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Более 600 животных стерилизовали в рамках бесплатной акции в Гагре, сказала директор фонда защиты животных "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба. Из Гала на операцию в Гагру привезли 17 собак, из Сухума - около 60, из Гудауты 40 собак и кошек, из Нового Афона - 36 собак. Все остальные животные были из поселка Цандрыпш, Гагры и Пицунды. Некоторые из них были бездомными, но большая часть имела хозяев.Саида Отырба подчеркнула, что проект был продуктивным, но сложным в исполнении и выразила надежду на то, что он еще не раз будет организован в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/otyrba-ob-aktsii-po-sterilizatsii-bezdomnykh-zhivotnykh-v-gagre-1050775209.html

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