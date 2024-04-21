https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/dopolnitelnoe-vremya-kardi-ogly-i-zardaniya-o-pobede-na-vserossiyskom-turnire-po-boksu--1050778707.html
Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания о победе на всероссийском турнире по боксу
Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания о победе на всероссийском турнире по боксу
Sputnik Абхазия
Победитель Всероссийских соревнований РФСО "Спартак" по боксу Анри Зардания и его тренер Альберт Карди-оглы в программе "Дополнительное время" на радио... 21.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-21T18:19+0300
2024-04-21T18:19+0300
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Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания
Анри Зардания стал победителем Всероссийских соревнований РФСО "Спартак" по боксу среди юношей 13-14 лет в весовой категории 50 кг. Соревнования прошли 7-14 апреля в Люберцах Московской области на базе ДС "Триумф". Анри Зардания получил путевку на первенство России, которое пройдет в городе Чехове в мае 2024 года. Тренирует спортсмена Альберт Карди-оглы.Спортсмен и его тренер в интервью радио Sputnik рассказали о том, как удалось достичь успеха. Подробности слушайте в подкасте.
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Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания о победе на всероссийском турнире по боксу
18:19 21.04.2024 (обновлено: 19:35 21.04.2024)
Победитель Всероссийских соревнований РФСО "Спартак" по боксу Анри Зардания и его тренер Альберт Карди-оглы в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Анри Зардания стал победителем Всероссийских соревнований РФСО "Спартак" по боксу среди юношей 13-14 лет в весовой категории 50 кг. Соревнования прошли 7-14 апреля в Люберцах Московской области на базе ДС "Триумф". Анри Зардания получил путевку на первенство России, которое пройдет в городе Чехове в мае 2024 года. Тренирует спортсмена Альберт Карди-оглы.
Спортсмен и его тренер в интервью радио Sputnik рассказали о том, как удалось достичь успеха.
Подробности слушайте в подкасте.