https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/dopolnitelnoe-vremya-kardi-ogly-i-zardaniya-o-pobede-na-vserossiyskom-turnire-po-boksu--1050778707.html

Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания о победе на всероссийском турнире по боксу

Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания о победе на всероссийском турнире по боксу

Sputnik Абхазия

Победитель Всероссийских соревнований РФСО "Спартак" по боксу Анри Зардания и его тренер Альберт Карди-оглы в программе "Дополнительное время" на радио... 21.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-21T18:19+0300

2024-04-21T18:19+0300

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Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания Sputnik Абхазия Дополнительное время: Карди-оглы и Зардания

Анри Зардания стал победителем Всероссийских соревнований РФСО "Спартак" по боксу среди юношей 13-14 лет в весовой категории 50 кг. Соревнования прошли 7-14 апреля в Люберцах Московской области на базе ДС "Триумф". Анри Зардания получил путевку на первенство России, которое пройдет в городе Чехове в мае 2024 года. Тренирует спортсмена Альберт Карди-оглы.Спортсмен и его тренер в интервью радио Sputnik рассказали о том, как удалось достичь успеха. Подробности слушайте в подкасте.

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