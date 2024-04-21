https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/kulturnaya-afisha-abkhazii-podgotovka-k-paskhe-i-vecher-yumora-1050822937.html

Культурная афиша Абхазии: подготовка к Пасхе и вечер юмора

Культурная афиша Абхазии: подготовка к Пасхе и вечер юмора

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 22 по 28 апреля. 21.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-21T20:38+0300

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SputnikАбхазский драмтеатр 23 апреля в 19:00 в Абхазском драматическом театре покажут комедию "Семейный портрет с посторонним" режиссёра Алхаса Шамба. Неразбериха, ругань, путаница, суматоха и неожиданный финал ждут зрителей. РУСДРАМ 23 и 24 апреля в 19:00 в РУСДРАМе постановка "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера. Спектакль о том, как мужество и честь подменяются жаждой обогащения, а последствия этой подмены оказываются необратимыми. 26 апреля в 19:00 - "Стеклянный зверинец". Шедевр, поделивший жизнь великого драматурга Теннесси Уильямса на до и после, — наиболее лирическая и автобиографическая его пьеса. 27 февраля в 19:00 - "Софичка". Рассказ о любви, верности и прощении, уже полюбившийся десятка зрителей в Абхазии и России. 28 февраля в 19:00 - "Солярис", спектакль по знаменитому роману Станислава Лема, который по степени воздействия на ум и чувства можно сравнить с великими произведениями живописи и музыки. Абхазский молодежный театр 24 апреля в 19:00 на сцене Абхазского драмтеатра актеры Молодежного театра покажут спектакль "Синьор из высшего общества". Это прекрасная комедия о лжеце, который пытается обеспечить свою семью, обманываю высший свет общества. Однажды его ложь пересекает все границы и теперь в "игру" замешана вся семья. "Гума" 27 и 28 апреля на "Гуме" пройдет пасхальная ярмарка - отличный повод купить вкусные куличи или элементы декора для предстоящего праздника. Бар Marnero 26 апреля в 19:00 в баре Marnero пройдет стендап дагестанского комика Найки Казиевой. Найка - резидент шоу "Женский стендап ТНТ", участница проектов Высшая лига КВН "Сборная Дагестана", "Открытый микрофон". Ее шутки, в которых она не боится затрагивать сложные темы, заставляют зрителей смеяться от души.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/zhivoy-teatr-premera-steklyannogo-zverintsa-1049376424.html

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