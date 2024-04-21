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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 21.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-21T19:35+0300
2024-04-21T19:35+0300
2024-04-21T19:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В понедельник, 22 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В понедельник, 22 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.