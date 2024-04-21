https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/sostoyanie-lavin-i-vozmozhnuyu-ugrozu-ot-nikh-izuchat-ot-ozera-ritsy-do-auadakhry-1050819801.html

Состояние лавин и возможную угрозу от них изучат от озера Рицы до Ауадахры

Состояние лавин и возможную угрозу от них изучат от озера Рицы до Ауадахры

Sputnik Абхазия

Научный сотрудник Рицинского национального реликтового парка Тимур Тванба проходит курсы повышения квалификации в исследовательской лаборатории снежных лавин и... 21.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-21T09:00+0300

2024-04-21T09:00+0300

2024-04-21T11:06+0300

в абхазии

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Состояние лавин и возможную угрозу от них изучат на Ауадахре, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения Рицинского национального реликтового парка Тимур Тванба.Тванба проходит программу "Оценка лавинной и селевой опасности для строительства и инженерной защиты территорий" в исследовательской лаборатории географического факультета МГУ."Я только начал. Хочется собрать команду, хочется вести многолетние наблюдения. Допустим, мы работали на курорте "Роза хутор" и нас там было 20 лавинщиков. Ауадхара и Рицинский парк – это около пяти таких курортов минимум по объему работ. Сейчас моя цель – нанести очаги именно на дорогу, обезопасить туристов, проезжающих по дороге. Сейчас я сдаю экзамен, получаю опыт, отчет по определенному месту, допустим, три километра дороги. С этим я могу уже дальше работать на протяжении всей нашей 65-и километровой дороги до и после Рицы", – сказал он.Научный сотрудник Рицинского парка отметил, что для изучения определенного участка специалист по лавинам должен прожить в исследуемом месте не меньше пяти лет. Для начала это поможет понять, где и какие лавины сходят и какого объема они могут быть.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/uscherb-ot-lavin-v-ritsinskom-natsparke-predvaritelno-otsenili-v-million-rubley-1044521514.html

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)