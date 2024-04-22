https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/aslan-bzhaniya-prinyal-ministra-zdravookhraneniya-rossii-mikhaila-murashko-1050830499.html

Аслан Бжания принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Аслан Бжания принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Sputnik Абхазия

II Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме с 22 по 23 апреля, в нем принимает участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T13:04+0300

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2024-04-22T13:58+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром здравоохранении России Михаилом Мурашко в Администрации президента в понедельник, 22 апреля. По его словам, ежегодно Россия выделяет более 45 миллионов рублей на реализацию соглашения об обеспечении лекарствами граждан РФ, постоянно проживающих в республике. Мурашко также сообщил, что в настоящее время в российских вузах обучаются 144 гражданина Абхазии. Аслан Бжания поблагодарил Михаила Мурашко за помощь в период пандемии COVID-19. По его словам, взаимодействие между странами было налажено "на очень высоком уровне" – в Абхазию вахтовым методом приезжали врачи из России, дважды развертывался госпиталь Минобороны. "Если подвести итоги этой работы, посмотреть на такие важные цифры, как количество заболевших и умерших пациентов, то в Абхазии картина значительно лучше, чем во многих государствах, даже, может быть, чем в некоторых субъектах Российской Федерации. Все это благодаря самоотверженному труду наших врачей, выпускников российских вузов, и вашей поддержке, за что мы никогда не устанем говорить вам слова благодарности", – сказал он. Высококвалифицированные специалисты из более чем пяти регионов России оказывали помощь абхазским коллегам в период пандемии, отметил Мурашко. Врачи работали в "красной" зоне, спасали жизни людей и сами подвергались риску. "Но для нас врачебная помощь нашим друзьям и братьям была и остается превыше каких-то условностей и рисков. Мы четко понимаем, что мы были необходимы в этот период и поэтому протянули руку помощи", – добавил министр. Он выразил надежду на то, что II Абхазский медфорум даст новый толчок в развитии сотрудничества в области здравоохранения между двумя странами."После пандемии нужно сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медицинской помощи. Все это является предметом наших переговоров", — подчеркнул Мурашко. В завершение встречи президент Аслан Бжания наградил Михаила Мурашко орденом "Ахьдз-Апша" II степени и отметил, что благодаря деятельности Минздрава РФ были спасены жизни сотен абхазских граждан. Стороны обменялись памятными подарками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/ii-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-otkrylsya-v-sukhume-1050825734.html

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