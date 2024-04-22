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Аслан Бжания принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко
Аслан Бжания принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко
Sputnik Абхазия
II Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме с 22 по 23 апреля, в нем принимает участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 22.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром здравоохранении России Михаилом Мурашко в Администрации президента в понедельник, 22 апреля. По его словам, ежегодно Россия выделяет более 45 миллионов рублей на реализацию соглашения об обеспечении лекарствами граждан РФ, постоянно проживающих в республике. Мурашко также сообщил, что в настоящее время в российских вузах обучаются 144 гражданина Абхазии. Аслан Бжания поблагодарил Михаила Мурашко за помощь в период пандемии COVID-19. По его словам, взаимодействие между странами было налажено "на очень высоком уровне" – в Абхазию вахтовым методом приезжали врачи из России, дважды развертывался госпиталь Минобороны. "Если подвести итоги этой работы, посмотреть на такие важные цифры, как количество заболевших и умерших пациентов, то в Абхазии картина значительно лучше, чем во многих государствах, даже, может быть, чем в некоторых субъектах Российской Федерации. Все это благодаря самоотверженному труду наших врачей, выпускников российских вузов, и вашей поддержке, за что мы никогда не устанем говорить вам слова благодарности", – сказал он. Высококвалифицированные специалисты из более чем пяти регионов России оказывали помощь абхазским коллегам в период пандемии, отметил Мурашко. Врачи работали в "красной" зоне, спасали жизни людей и сами подвергались риску. "Но для нас врачебная помощь нашим друзьям и братьям была и остается превыше каких-то условностей и рисков. Мы четко понимаем, что мы были необходимы в этот период и поэтому протянули руку помощи", – добавил министр. Он выразил надежду на то, что II Абхазский медфорум даст новый толчок в развитии сотрудничества в области здравоохранения между двумя странами."После пандемии нужно сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медицинской помощи. Все это является предметом наших переговоров", — подчеркнул Мурашко. В завершение встречи президент Аслан Бжания наградил Михаила Мурашко орденом "Ахьдз-Апша" II степени и отметил, что благодаря деятельности Минздрава РФ были спасены жизни сотен абхазских граждан. Стороны обменялись памятными подарками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/ii-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-otkrylsya-v-sukhume-1050825734.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко
13:04 22.04.2024 (обновлено: 13:58 22.04.2024)
II Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме с 22 по 23 апреля, в нем принимает участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром здравоохранении России Михаилом Мурашко в Администрации президента в понедельник, 22 апреля.
Мурашко отметил, что в 2023 году более 7,5 тысячи граждан Абхазии получили медицинскую помощь в России, в том числе 104 человека — высокотехнологическую.
По его словам, ежегодно Россия выделяет более 45 миллионов рублей на реализацию соглашения об обеспечении лекарствами граждан РФ, постоянно проживающих в республике. Мурашко также сообщил, что в настоящее время в российских вузах обучаются 144 гражданина Абхазии.
Аслан Бжания поблагодарил Михаила Мурашко за помощь в период пандемии COVID-19. По его словам, взаимодействие между странами было налажено "на очень высоком уровне" – в Абхазию вахтовым методом приезжали врачи из России, дважды развертывался госпиталь Минобороны.
"Если подвести итоги этой работы, посмотреть на такие важные цифры, как количество заболевших и умерших пациентов, то в Абхазии картина значительно лучше, чем во многих государствах, даже, может быть, чем в некоторых субъектах Российской Федерации. Все это благодаря самоотверженному труду наших врачей, выпускников российских вузов, и вашей поддержке, за что мы никогда не устанем говорить вам слова благодарности", – сказал он.
Высококвалифицированные специалисты из более чем пяти регионов России оказывали помощь абхазским коллегам в период пандемии, отметил Мурашко. Врачи работали в "красной" зоне, спасали жизни людей и сами подвергались риску.
"Но для нас врачебная помощь нашим друзьям и братьям была и остается превыше каких-то условностей и рисков. Мы четко понимаем, что мы были необходимы в этот период и поэтому протянули руку помощи", – добавил министр.
Он выразил надежду на то, что II Абхазский медфорум даст новый толчок в развитии сотрудничества в области здравоохранения между двумя странами.
"После пандемии нужно сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медицинской помощи. Все это является предметом наших переговоров", — подчеркнул Мурашко.
В завершение встречи президент Аслан Бжания наградил Михаила Мурашко орденом "Ахьдз-Апша" II степени и отметил, что благодаря деятельности Минздрава РФ были спасены жизни сотен абхазских граждан. Стороны обменялись памятными подарками.