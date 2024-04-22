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Аслан Бжания встретился с министрами здравоохранения России, Южной Осетии и ПМР

Аслан Бжания встретился с министрами здравоохранения России, Южной Осетии и ПМР

Sputnik Абхазия

Президент Аслан Бжания встретился с Михаилом Мурашко,Томасом Джигкаевым и Кристиной Албул, которые приехали в республику для участия во втором Медицинском... 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T16:00+0300

2024-04-22T16:00+0300

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Первым Бжания встретился с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Ярчайший пример эффективного взаимодействия Абхазии и России в сфере медицины – период пандемии коронавируса, считает Аслан Бжания. По его словам, взаимодействие между странами было налажено "на очень высоком уровне". Высококвалифицированные специалисты из регионов России оказывали помощь абхазским коллегам в период пандемии, отметил Мурашко. Врачи работали в "красной" зоне, спасали жизни людей и сами подвергались риску. После в Администрации президента прошла встреча с министром здравоохранения Южной Осетии Томасом Джигкаевым. Джигкаев подчеркнул, что важная задача для властей двух республик — наладить взаимодействие между молодыми специалистами, и проведение медицинского форума может в этом помочь. Глава Минздрава Приднестровья Кристина Албул на встрече с Асланом Бжания также подчеркнула важность проведения подобных мероприятий и выразила надежду на то, что общение специалистов поможет наладить взаимодействие республик в области медицины и организации системы здравоохранения. Подробнее смотрите в нашем видео.

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