https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-23-aprelya-1050832834.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T17:26+0300

2024-04-22T17:26+0300

2024-04-22T17:35+0300

в абхазии

абхазия

новости

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050598430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a707818cae4cdc21acca63fb89faad45.jpg

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Во вторник, 23 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, погода в абхазии