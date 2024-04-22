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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 апреля
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Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления 22.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-22T17:26+0300
2024-04-22T17:26+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Во вторник, 23 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 апреля
17:26 22.04.2024 (обновлено: 17:35 22.04.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Во вторник, 23 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.