https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/rasteniya-v-parkakh-sukhuma-obrabatyvayut-ot-vrediteley-1050834012.html
Растения в парках Сухума обрабатывают от вредителей
Растения в парках Сухума обрабатывают от вредителей
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Специалисты опрыскивают кусты самшита и лавра, с четверга начнут лечить пальмы. 22.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-22T19:08+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Растения в сухумских парках и скверах обрабатывают от вредителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сухума. "Критическое положение у Администрации президента и Кабинета министров. Почему-то там большой очаг. Мы там обработали. Вторым препаратом обработаем через десять дней, чтобы пропитать все", - сказала Атепина.Специалисты будут обрабатывать кусты и в тех местах, где огневку не обнаружили - в парке Славы, у Госкомитета по репатриации, на набережной. Кроме того, Атепина посоветовала всем жителям города и владельцам объектов, на территориях которых растет самшит, опрыскать растения инсектицидами.Кроме того, проводится обработка лавра благородного, которому угрожает японская восковая ложнощитовка, а 25 апреля начнут лечить пальмы. Елена Атепина отметила, что обработка пальм дает большой положительный эффект - если в самом начале, когда вредителя только выявили, погибли 18 растений, но сейчас, благодаря профилактике, деревья удается сохранить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/novuyu-metodiku-borby-s-samshitovoy-ognevkoy-primenili-v-bzybskom-uschele-1046744948.html
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Растения в парках Сухума обрабатывают от вредителей
Специалисты опрыскивают кусты самшита и лавра, с четверга начнут лечить пальмы.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Растения в сухумских парках и скверах обрабатывают от вредителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сухума.
По словам замглавы департамента ЖКХ Елены Атепиной, о том, что в Сухуме обнаружена самшитовая огневка, сообщили экологи. Экстренные меры были предприняты уже на следующий день.
"Критическое положение у Администрации президента и Кабинета министров. Почему-то там большой очаг. Мы там обработали. Вторым препаратом обработаем через десять дней, чтобы пропитать все", - сказала Атепина.
Специалисты будут обрабатывать кусты и в тех местах, где огневку не обнаружили - в парке Славы, у Госкомитета по репатриации, на набережной. Кроме того, Атепина посоветовала всем жителям города и владельцам объектов, на территориях которых растет самшит, опрыскать растения инсектицидами.
Кроме того, проводится обработка лавра благородного, которому угрожает японская восковая ложнощитовка, а 25 апреля начнут лечить пальмы.
Елена Атепина отметила, что обработка пальм дает большой положительный эффект - если в самом начале, когда вредителя только выявили, погибли 18 растений, но сейчас, благодаря профилактике, деревья удается сохранить.