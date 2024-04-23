https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-24-aprelya-1050844431.html

Прогноз погоды в Абхазии на 24 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 24 апреля

Sputnik Абхазия

В среду 24 апреля погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T19:00+0300

2024-04-23T19:00+0300

2024-04-23T19:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В среду, 24 апреля, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +28°С.Температура морской воды +15°С. Волнение моря 2-3 балла.

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погода в абхазии