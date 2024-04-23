Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-24-aprelya-1050844431.html
Прогноз погоды в Абхазии на 24 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 24 апреля
Sputnik Абхазия
В среду 24 апреля погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T19:00+0300
2024-04-23T19:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038543249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b77555326ad4db13ccb39a0a125275c4.jpg
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В среду, 24 апреля, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +28°С.Температура морской воды +15°С. Волнение моря 2-3 балла.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038543249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3104117420fd8e53160f0778c2a6880b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 24 апреля

19:00 23.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухум накрыл туман
Сухум накрыл туман - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
В среду 24 апреля погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В среду, 24 апреля, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +28°С.

Температура морской воды +15°С. Волнение моря 2-3 балла.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0