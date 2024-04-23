Прогноз погоды в Абхазии на 24 апреля
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухум накрыл туман
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду 24 апреля погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В среду, 24 апреля, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +28°С.
Температура морской воды +15°С. Волнение моря 2-3 балла.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +28°С.
Температура морской воды +15°С. Волнение моря 2-3 балла.