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Фильм "Мусор не бросать!", часть 2
Фильм "Мусор не бросать!", часть 2
Sputnik Абхазия
О чем говорят пробы воды из озера у закрывшейся свалки на Маяке и почему химик не стала бы есть рыбу оттуда? Что оказалось в желудках у коров, которые паслись... 24.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-24T18:19+0300
2024-04-24T18:19+0300
2024-04-24T18:23+0300
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О чем говорят пробы воды из озера у закрывшейся свалки на Маяке и почему химик не стала бы есть рыбу оттуда? Что оказалось в желудках у коров, которые паслись на мусорках? Что такое "полигон" и почему "закопать" – это не значит "уничтожить"?"Мусор не бросать!", часть вторая.Первую часть фильма смотрите по ссылке.
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абхазия, мусор не бросать, видео, мультимедиа, видео
абхазия, мусор не бросать, видео, мультимедиа, видео
Фильм "Мусор не бросать!", часть 2
18:19 24.04.2024 (обновлено: 18:23 24.04.2024)
О чем говорят пробы воды из озера у закрывшейся свалки на Маяке и почему химик не стала бы есть рыбу оттуда? Что оказалось в желудках у коров, которые паслись на мусорках? Что такое "полигон" и почему "закопать" – это не значит "уничтожить"?
"Мусор не бросать!", часть вторая.
Первую часть фильма смотрите по ссылке
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