https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast-2-1050872011.html

Фильм "Мусор не бросать!", часть 2

Фильм "Мусор не бросать!", часть 2

Sputnik Абхазия

О чем говорят пробы воды из озера у закрывшейся свалки на Маяке и почему химик не стала бы есть рыбу оттуда? Что оказалось в желудках у коров, которые паслись... 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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О чем говорят пробы воды из озера у закрывшейся свалки на Маяке и почему химик не стала бы есть рыбу оттуда? Что оказалось в желудках у коров, которые паслись на мусорках? Что такое "полигон" и почему "закопать" – это не значит "уничтожить"?"Мусор не бросать!", часть вторая.Первую часть фильма смотрите по ссылке.

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