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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-25-aprelya-1050873101.html
Прогноз погоды в Абхазии на 25 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 25 апреля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное... 24.04.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +12°С, +17°С, днем до +29°С.Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 25 апреля

20:38 24.04.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская бухта
Сухумская бухта - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12°С, +17°С, днем до +29°С.

Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.
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