https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-25-aprelya-1050873101.html

Прогноз погоды в Абхазии на 25 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 25 апреля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное... 24.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-24T20:38+0300

2024-04-24T20:38+0300

2024-04-24T20:38+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +12°С, +17°С, днем до +29°С.Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии