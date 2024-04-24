Прогноз погоды в Абхазии на 25 апреля
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская бухта
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12°С, +17°С, днем до +29°С.
Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12°С, +17°С, днем до +29°С.
Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.