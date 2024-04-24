https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/torzhestvennoy-zasedanie-v-chest-105-letiya-gazety-apsny-sostoyalos-v-sukhume--1050872304.html

Торжественное заседание в честь 105-летия газеты "Апсны" состоялось в Сухуме

Торжественное заседание в честь 105-летия газеты "Апсны" состоялось в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первая газета на абхазском языке - "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.), - начала выходить 105 лет назад - 27 февраля 1919 года. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-24T18:33+0300

2024-04-24T18:33+0300

2024-04-24T19:09+0300

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное заседание, посвященное 105-летию первого периодического издания республики - газеты "Апсны", состоялось в Сухуме в среду 24 апреля. Ведущий вечера, журналист Адгур Гунба рассказал собравшимся об истории создания газеты, какую тяжелую и кропотливую работу проводил основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа, благодаря которому, 27 февраля 1919 года вышел первый номер "Апсны". Народный поэт стал первым редактором газеты. Затем, он передал слово студентке филологического факультета Абхазского государственного университета Елане Чхеидзе, она прочла знаменитое стихотворение Михаила Лакрба "Дмитрию Гулиа". В торжественном вечере принял участие глава администрации президента Абесалом Кварчия, он зачитал поздравление от главы государства Аслана Бжания. Он отметил, что нынешний год богат на знаковые события для Абхазии: 150-летие со дня рождения выдающегося деятеля абхазской культуры и литературы Дмитрия Гулиа и 105-летие со дня выхода в свет первого номера газеты "Апсны". "Это событие стало особенным для нашего народа – "Апсны" была первой газетой на абхазском языке, которая сыграла важную роль в формировании национального самосознания, развитии языка и культуры. Она помогала раскрывать духовность и наследие абхазского народа", - подчеркнул Кварчия. С первых дней, в редакции трудились видные ученые и писатели страны. В газете публиковались стихотворения, очерки, рассказы и драматические произведения таких известных авторов, как Иуа Когония, Самсон Чанба, Дзадз Дарсалия и многих других, добавил он. Главный редактор газеты "Апсны" Ахра Анкваб подчеркнул, что выход периодического издания, позволил Абхазии сделать большой в просвещении жителей республики и дал надежду на развитие образования и в целом культуры. Основателю и редактору газеты Дмитрию Гулиа помогали многие представители абхазской интеллигенции, среди них были писатели и поэты. Их произведения и сочинения других абхазских авторов публиковались на страницах "Апсны", подчеркнул редактор. Газета продолжала выходить и во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Несмотря на то, что работники вынуждены были перебраться в Гудауту, работа не остановилась — "Апсны" печаталась на местной типографии. Таким образом читатели имели возможность получать важную информацию. Первая газета на абхазском языке - "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.), - начала выходить 105 лет назад - 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии. Издание выходило в течение двух лет и за это время было выпущено 85 номеров. После установления советской власти в Абхазии в 1921 году, газета "Аҧсны" стала называться "Аԥсны ҟапшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Так было до 1991 года, потом ей вернули первоначальное название.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/vystavka-k-yubileyu-gazety-apsny-otkrylas-v-sukhume-1050869850.html

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