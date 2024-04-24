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https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/v-abkhazskom-gosuniversitete-poyavitsya-shkola-mgimo-1050862193.html
В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО
В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО. 24.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО. Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что 25 апреля ректор МГИМО Анатолий Торкунов направит в университет видеообращение. В нем он предложит организовать школу МГИМО. Гварамия подчеркнул, что необходимо уделять большее внимание изучению международных отношений и истории в университете.По словам главы МИД Абхазии Инала Ардзинба, интерес к ее открытию проявил сам ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Ему интересно, как развивается Абхазия, и он планирует личный визит в АГУ. Ардзинба выразил надежду, что школа будет не просто набором лекций, а возможностью "общения с людьми, которые могут дать дорогу в жизнь".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/shkola-mgimo-poyavitsya-pri-agu-1050000360.html
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абхазия, мгимо, агу
абхазия, мгимо, агу

В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО

14:46 24.04.2024 (обновлено: 15:54 24.04.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
Открытие школы МГИМО в АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО.
Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что 25 апреля ректор МГИМО Анатолий Торкунов направит в университет видеообращение. В нем он предложит организовать школу МГИМО.
Гварамия подчеркнул, что необходимо уделять большее внимание изучению международных отношений и истории в университете.
© Sputnik / Томас ТхайцукСергей Маркедонов
Сергей Маркедонов - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Маркедонов
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
Открытие школы МГИМО в АГУ - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
Открытие школы МГИМО в АГУ - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
Открытие школы МГИМО в АГУ - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Маркедонов
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
По словам главы МИД Абхазии Инала Ардзинба, интерес к ее открытию проявил сам ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Ему интересно, как развивается Абхазия, и он планирует личный визит в АГУ.
Ардзинба выразил надежду, что школа будет не просто набором лекций, а возможностью "общения с людьми, которые могут дать дорогу в жизнь".
Здание Абхазского Государственного университета - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2024
В Абхазии
Школа МГИМО появится при АГУ
29 января, 17:58
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