https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/v-abkhazskom-gosuniversitete-poyavitsya-shkola-mgimo-1050862193.html

В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО

В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО. Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что 25 апреля ректор МГИМО Анатолий Торкунов направит в университет видеообращение. В нем он предложит организовать школу МГИМО. Гварамия подчеркнул, что необходимо уделять большее внимание изучению международных отношений и истории в университете.По словам главы МИД Абхазии Инала Ардзинба, интерес к ее открытию проявил сам ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Ему интересно, как развивается Абхазия, и он планирует личный визит в АГУ. Ардзинба выразил надежду, что школа будет не просто набором лекций, а возможностью "общения с людьми, которые могут дать дорогу в жизнь".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/shkola-mgimo-poyavitsya-pri-agu-1050000360.html

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