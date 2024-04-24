В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО
14:46 24.04.2024 (обновлено: 15:54 24.04.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском госуниверситете появится школа МГИМО.
Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что 25 апреля ректор МГИМО Анатолий Торкунов направит в университет видеообращение. В нем он предложит организовать школу МГИМО.
Гварамия подчеркнул, что необходимо уделять большее внимание изучению международных отношений и истории в университете.
© Sputnik / Томас ТхайцукСергей Маркедонов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Маркедонов
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие школы МГИМО в АГУ
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Маркедонов
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие школы МГИМО в АГУ
По словам главы МИД Абхазии Инала Ардзинба, интерес к ее открытию проявил сам ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Ему интересно, как развивается Абхазия, и он планирует личный визит в АГУ.
Ардзинба выразил надежду, что школа будет не просто набором лекций, а возможностью "общения с людьми, которые могут дать дорогу в жизнь".
29 января, 17:58