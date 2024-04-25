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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 апреля
Sputnik Абхазия
Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора... 25.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-25T22:25+0300
2024-04-25T22:25+0300
2024-04-25T22:25+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В пятницу, 26 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 апреля
Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В пятницу, 26 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.