https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-aprelya-1050889249.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 апреля

Sputnik Абхазия

Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора... 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T22:25+0300

2024-04-25T22:25+0300

2024-04-25T22:25+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0c/1050746896_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_3fe10257714ef0b3199d9cc94988bcda.jpg

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В пятницу, 26 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии