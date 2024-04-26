https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/akhba-rasskazal-kto-mozhet-byt-ekskursovodom-v-abkhazii-1050898386.html

Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии

Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии

Sputnik Абхазия

Ранее сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T21:06+0300

2024-04-26T21:06+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, уточнил Sputnik член Общественной палаты Астамыр Ахба. Он добавил, что между туристическими организациями Абхазии и России есть договоренности, по которым российские турфирмы могут организовывать тургруппы и привлекать аккредитованных Минтуризма Абхазии гидов для того, чтобы проводить экскурсии в республике. Сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. Ассоциация экскурсоводов Абхазии напомнила российским коллегам, что по закону гидами и экскурсоводами могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/takie-obstoyatelstva-lakerbaya-o-podgotovke-ekskursovodov-v-abkhazii-1050212272.html

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