https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/akhba-rasskazal-kto-mozhet-byt-ekskursovodom-v-abkhazii-1050898386.html
Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии
Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ранее сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T21:06+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, уточнил Sputnik член Общественной палаты Астамыр Ахба. Он добавил, что между туристическими организациями Абхазии и России есть договоренности, по которым российские турфирмы могут организовывать тургруппы и привлекать аккредитованных Минтуризма Абхазии гидов для того, чтобы проводить экскурсии в республике. Сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. Ассоциация экскурсоводов Абхазии напомнила российским коллегам, что по закону гидами и экскурсоводами могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/takie-obstoyatelstva-lakerbaya-o-podgotovke-ekskursovodov-v-abkhazii-1050212272.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии, туризм
Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии
Ранее сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, уточнил Sputnik член Общественной палаты Астамыр Ахба.
"Такие же нормы заложены на территории Российской Федерации, даже есть регионы, где запрещена деятельность экскурсоводов из других регионов. Допустим, поехать из Краснодарского края на территорию Республики Крым и проводить экскурсии не разрешается. Только аттестованные Министерством туризма Крыма имеют право выступать в качестве экскурсоводов на полуострове", — подчеркнул Ахба.
Он добавил, что между туристическими организациями Абхазии и России есть договоренности, по которым российские турфирмы могут организовывать тургруппы и привлекать аккредитованных Минтуризма Абхазии гидов для того, чтобы проводить экскурсии в республике.
Сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. Ассоциация экскурсоводов Абхазии напомнила российским коллегам, что по закону гидами и экскурсоводами могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма.