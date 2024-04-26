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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/akhba-rasskazal-kto-mozhet-byt-ekskursovodom-v-abkhazii-1050898386.html
Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии
Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ранее сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, уточнил Sputnik член Общественной палаты Астамыр Ахба. Он добавил, что между туристическими организациями Абхазии и России есть договоренности, по которым российские турфирмы могут организовывать тургруппы и привлекать аккредитованных Минтуризма Абхазии гидов для того, чтобы проводить экскурсии в республике. Сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. Ассоциация экскурсоводов Абхазии напомнила российским коллегам, что по закону гидами и экскурсоводами могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/takie-obstoyatelstva-lakerbaya-o-podgotovke-ekskursovodov-v-abkhazii-1050212272.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии, туризм
абхазия, новости, отдых в абхазии, туризм

Ахба рассказал, кто может быть экскурсоводом в Абхазии

21:06 26.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из Альфард клуба - Sputnik Абхазия, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, уточнил Sputnik член Общественной палаты Астамыр Ахба.
"Такие же нормы заложены на территории Российской Федерации, даже есть регионы, где запрещена деятельность экскурсоводов из других регионов. Допустим, поехать из Краснодарского края на территорию Республики Крым и проводить экскурсии не разрешается. Только аттестованные Министерством туризма Крыма имеют право выступать в качестве экскурсоводов на полуострове", — подчеркнул Ахба.
Он добавил, что между туристическими организациями Абхазии и России есть договоренности, по которым российские турфирмы могут организовывать тургруппы и привлекать аккредитованных Минтуризма Абхазии гидов для того, чтобы проводить экскурсии в республике.
Сообщество гидов из Сочи пожаловалось на то, что уполномоченные органы в Абхазии препятствуют их работе. Ассоциация экскурсоводов Абхазии напомнила российским коллегам, что по закону гидами и экскурсоводами могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма.
Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2024
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Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии
21 февраля, 10:50
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