https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/aktsiya-diktant-pobedy-nachalas-v-abkhazii-1050896377.html

Акция "Диктант Победы" началась в Абхазии

Акция "Диктант Победы" началась в Абхазии

Sputnik Абхазия

Акция посвящена 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T16:08+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная акция "Диктант Победы" началась в Абхазии. Акция проходит в представительстве Россотрудничества в Абхазии в Сухуме, в средней школе Гячрыпша и школе №2 в Ткуарчале. "Если раньше "Диктант Победы" был именно об истории Великой Отечественной войны в общем, то мы в свое время подняли вопрос о том, что не затрагивается региональный аспект. В этом году в диктанте пять вопросов посвящены Абхазии", – сказал организатор, руководитель председательства Россотрудничества Дмитрий Федотов. В составлении вопросов, которые касаются участия уроженцев Абхазии в Великой Отечественной войне, помогал Музей Боевой Славы в Сухуме. Международная акция проходит в шестой раз, и с каждым годом количество стран и участников растет. В этом году "Диктант Победы" пишут в 58 государствах мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/ne-zabyt-istoriyu-v-abkhazii-gotovyatsya-k-prazdnovaniyu-9-maya-1045656639.html

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