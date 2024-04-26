https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/aktsiya-diktant-pobedy-nachalas-v-abkhazii-1050896377.html
Акция "Диктант Победы" началась в Абхазии
Акция "Диктант Победы" началась в Абхазии
Sputnik Абхазия
Акция посвящена 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T16:08+0300
2024-04-26T16:08+0300
2024-04-26T16:54+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1a/1050896191_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_9fde2d724aef98cdf86a3075e6846b6f.jpg
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная акция "Диктант Победы" началась в Абхазии. Акция проходит в представительстве Россотрудничества в Абхазии в Сухуме, в средней школе Гячрыпша и школе №2 в Ткуарчале. "Если раньше "Диктант Победы" был именно об истории Великой Отечественной войны в общем, то мы в свое время подняли вопрос о том, что не затрагивается региональный аспект. В этом году в диктанте пять вопросов посвящены Абхазии", – сказал организатор, руководитель председательства Россотрудничества Дмитрий Федотов. В составлении вопросов, которые касаются участия уроженцев Абхазии в Великой Отечественной войне, помогал Музей Боевой Славы в Сухуме. Международная акция проходит в шестой раз, и с каждым годом количество стран и участников растет. В этом году "Диктант Победы" пишут в 58 государствах мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/ne-zabyt-istoriyu-v-abkhazii-gotovyatsya-k-prazdnovaniyu-9-maya-1045656639.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1a/1050896191_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_8827f50310a1f1d5b6dc00019ab23505.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Акция "Диктант Победы" началась в Абхазии
16:08 26.04.2024 (обновлено: 16:54 26.04.2024)
Акция посвящена 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная акция "Диктант Победы" началась в Абхазии.
Акция проходит в представительстве Россотрудничества в Абхазии в Сухуме, в средней школе Гячрыпша и школе №2 в Ткуарчале.
"Если раньше "Диктант Победы" был именно об истории Великой Отечественной войны в общем, то мы в свое время подняли вопрос о том, что не затрагивается региональный аспект. В этом году в диктанте пять вопросов посвящены Абхазии", – сказал организатор, руководитель председательства Россотрудничества Дмитрий Федотов.
В составлении вопросов, которые касаются участия уроженцев Абхазии в Великой Отечественной войне, помогал Музей Боевой Славы в Сухуме.
Международная акция проходит в шестой раз, и с каждым годом количество стран и участников растет. В этом году "Диктант Победы" пишут в 58 государствах мира.