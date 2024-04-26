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Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области
Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области
Sputnik Абхазия
Президент Абхазии и первый заместитель губернатора Архангельской области подтвердили стремление к развитию взаимовыгодных отношений между республикой и... 26.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области во главе с первым заместителем губернатора Ваге Петросяном.Бжания отметил, что особая миссия Петросяна состоит в развитии отношений между Абхазией и Архангельской областью, что может пойти на пользу обеим сторонам.Ваге Петросян поблагодарил президента Абхазии за приглашение и отметил, что подобные встречи уже стали доброй традицией."С каждым визитом я с радостью замечаю, как динамично развивается Сухум. Самое главное – все меньше остается следов трагедии тридцатилетней давности. Радостно видеть, как республика расцветает", – подчеркнул он.Он добавил, что в 2023 году торговый оборот между Абхазией и Архангельской областью вырос почти в 10 раз. Он отметил, что у этих отношений есть серьезные перспективы для развития, и их потенциал возрастет после открытия сухумского аэропорта.Аслан Бжания в свою очередь выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться еще больших результатов, которые положительно отразятся на облике Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/rekonstruktsiyu-aeroporta-obsudil-badra-gunba-s-zhitelyami-babyschiry-1050658926.html
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Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области
13:44 26.04.2024 (обновлено: 13:48 26.04.2024)
Президент Абхазии и первый заместитель губернатора Архангельской области подтвердили стремление к развитию взаимовыгодных отношений между республикой и областью.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области во главе с первым заместителем губернатора Ваге Петросяном.
Бжания отметил, что особая миссия Петросяна состоит в развитии отношений между Абхазией и Архангельской областью, что может пойти на пользу обеим сторонам.
Ваге Петросян поблагодарил президента Абхазии за приглашение и отметил, что подобные встречи уже стали доброй традицией.
"С каждым визитом я с радостью замечаю, как динамично развивается Сухум. Самое главное – все меньше остается следов трагедии тридцатилетней давности. Радостно видеть, как республика расцветает", – подчеркнул он.
Он добавил, что в 2023 году торговый оборот между Абхазией и Архангельской областью вырос почти в 10 раз. Он отметил, что у этих отношений есть серьезные перспективы для развития, и их потенциал возрастет после открытия сухумского аэропорта.
Аслан Бжания в свою очередь выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться еще больших результатов, которые положительно отразятся на облике Абхазии.