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Четыре атлета из Абхазии приняли участие в забеге Dagestan Wild Trail 2024

Четыре атлета из Абхазии приняли участие в забеге Dagestan Wild Trail 2024

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Четыре атлета из Абхазии - Дамей Конджария, Саид Аргун, Денис Саманба и Астамур Мамед-оглы приняли участие в забеге Dagestan Wild... 26.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Четыре атлета из Абхазии - Дамей Конджария, Саид Аргун, Денис Саманба и Астамур Мамед-оглы приняли участие в забеге Dagestan Wild Trail 2024. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. "Он сотворил невозможное - являясь крепким трейлраннером, но не считаясь фаворитом, он бежал 17 часов без остановки по горам, обогнал 188 спортсменов и занял второе место на сложнейшей ультрадистанции в 120 км с набором высоте более 6000 м", - рассказали в Федерации легкой атлетики.Саид Аргун попробовал свои силы на дистанции 65 километров с набором высоты 4000 метров. Он обогнал 500 человек.Денис Аргун и Астамур Мамед-оглы приняли участие в трейлраннинге (бег по природному рельефу в свободном темпе - прим.). Дистанция составляла 35 километров, набор высоты - 1700 метров. Мамед-оглы дебютировал с хорошим временем, Саманба занял четвертое место, обогнав 974 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/bolshoy-zabeg-sukhum-marafon-proydet-v-abkhazii-v-oktyabre-1050544586.html

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