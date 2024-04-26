https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/eytsikashow-tantsory-abkhazii-vstupayut-v-bitvu-1050897498.html

Eytsiкәashow: танцоры Абхазии вступают в "битву"

Eytsiкәashow: танцоры Абхазии вступают в "битву"

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция авторов танцевального проекта Eytsiкәashow состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу, 26 апреля. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T17:42+0300

2024-04-26T17:42+0300

2024-04-26T17:50+0300

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Первый отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" — парный танец - прим.) пройдет в Абхазии 2 мая. 14 дуэтов действующих и бывших танцоров госансамблей будут бороться за первое место и главный приз – 450 000 рублей.Асмат Цвижба, SputnikГлавная идеяАвтор проекта, режиссер Тимур Квеквескири считает, что главная цель проекта – популяризация национальных танцев как неотъемлемой части культуры, особенно среди молодежи.Танцоры будут бороться за победу в командах двух наставников – артиста госансамблей "Шаратын" и "Кавказ" Дениса Инапшба и артиста госансамбля "Кавказ" Аслана Багапш. На отчетном концерте танцоры будут распределены в команды рандомно. Зрителям на различных площадках будут показывать не только итоговые выступления, но и то, как проходят репетиции.По словам наставника Дениса Инапшба, на суд жюри будут представлены классические и незначительно стилизованные национальные абхазские танцы, а также танцы народов Северного Кавказа в их исконном виде.Eytsikэashow продлится пять месяцев, состоится шесть концертов. На каждом из них дуэты должны будут представить по три номера – абхазский танец, танец одного из народов Кавказа и третий танец "сюрприз".Аслан Багапш отметил, что в Абхазии большую популярность приобретают северокавказские танцы, в том числе адыгские, такие как джэгу."Наблюдать все это на абхазских свадьбах, честно сказать, мне приятно. Когда я впервые увидел джэгу в Майкопе, я был восхищен, как все это проводилось, и мечтал организовать в Абхазии подобное, потому что это было очень красиво и культурно", – рассказал он.Жюри и главный призОценивать участников Eytsiкәashow будут руководители госансамбля "Шаратын" Руслан Бебия, госансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба и Госансамбля песни и танца Абхазии Валерий Тания. К ним присоединятся представитель Министерства культуры Абхазии, именитые танцоры и специальные гости – руководители ансамблей из северокавказских республик.Члены жюри будут оценивать номера по двум критериям – за мастерство и артистизм.Изначально предусматривалось, что победитель проекта получит 400 000 рублей, однако певец Александр Шоуа решил добавить от себя к сумме еще 50 000 рублей. За второе место предусмотрено 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.Спонсоры проекта – мобильный оператор "Аквафон", Министерство культуры Абхазии, АГТРК, Госкомитет по репатриации. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/gudautskiy-kollektiv-aurascha-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-kazani-1050721787.html

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