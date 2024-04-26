https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/eytsikashow-tantsory-abkhazii-vstupayut-v-bitvu-1050897498.html
Eytsiкәashow: танцоры Абхазии вступают в "битву"
Eytsiкәashow: танцоры Абхазии вступают в "битву"
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция авторов танцевального проекта Eytsiкәashow состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу, 26 апреля. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T17:42+0300
2024-04-26T17:42+0300
2024-04-26T17:50+0300
пресс-центр
абхазия
новости
танцы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1a/1050895790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e248e0ba5cc5636f36a5b2cf5151fe9e.jpg
Первый отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" — парный танец - прим.) пройдет в Абхазии 2 мая. 14 дуэтов действующих и бывших танцоров госансамблей будут бороться за первое место и главный приз – 450 000 рублей.Асмат Цвижба, SputnikГлавная идеяАвтор проекта, режиссер Тимур Квеквескири считает, что главная цель проекта – популяризация национальных танцев как неотъемлемой части культуры, особенно среди молодежи.Танцоры будут бороться за победу в командах двух наставников – артиста госансамблей "Шаратын" и "Кавказ" Дениса Инапшба и артиста госансамбля "Кавказ" Аслана Багапш. На отчетном концерте танцоры будут распределены в команды рандомно. Зрителям на различных площадках будут показывать не только итоговые выступления, но и то, как проходят репетиции.По словам наставника Дениса Инапшба, на суд жюри будут представлены классические и незначительно стилизованные национальные абхазские танцы, а также танцы народов Северного Кавказа в их исконном виде.Eytsikэashow продлится пять месяцев, состоится шесть концертов. На каждом из них дуэты должны будут представить по три номера – абхазский танец, танец одного из народов Кавказа и третий танец "сюрприз".Аслан Багапш отметил, что в Абхазии большую популярность приобретают северокавказские танцы, в том числе адыгские, такие как джэгу."Наблюдать все это на абхазских свадьбах, честно сказать, мне приятно. Когда я впервые увидел джэгу в Майкопе, я был восхищен, как все это проводилось, и мечтал организовать в Абхазии подобное, потому что это было очень красиво и культурно", – рассказал он.Жюри и главный призОценивать участников Eytsiкәashow будут руководители госансамбля "Шаратын" Руслан Бебия, госансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба и Госансамбля песни и танца Абхазии Валерий Тания. К ним присоединятся представитель Министерства культуры Абхазии, именитые танцоры и специальные гости – руководители ансамблей из северокавказских республик.Члены жюри будут оценивать номера по двум критериям – за мастерство и артистизм.Изначально предусматривалось, что победитель проекта получит 400 000 рублей, однако певец Александр Шоуа решил добавить от себя к сумме еще 50 000 рублей. За второе место предусмотрено 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.Спонсоры проекта – мобильный оператор "Аквафон", Министерство культуры Абхазии, АГТРК, Госкомитет по репатриации. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/gudautskiy-kollektiv-aurascha-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-kazani-1050721787.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1a/1050895790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2d7579eb35e474701d0b92a769a40c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, танцы
Eytsiкәashow: танцоры Абхазии вступают в "битву"
17:42 26.04.2024 (обновлено: 17:50 26.04.2024)
Пресс-конференция авторов танцевального проекта Eytsiкәashow состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу, 26 апреля.
Первый отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" — парный танец - прим.) пройдет в Абхазии 2 мая. 14 дуэтов действующих и бывших танцоров госансамблей будут бороться за первое место и главный приз – 450 000 рублей.
Автор проекта, режиссер Тимур Квеквескири считает, что главная цель проекта – популяризация национальных танцев как неотъемлемой части культуры, особенно среди молодежи.
"Мы пригласили для участия в проекте самых лучших, самых ярких солистов и танцоров из разных коллективов", – сказал он и добавил, что свои силы пробуют не только действующие, но и бывшие танцоры, которые хорошо известны своим мастерством.
Танцоры будут бороться за победу в командах двух наставников – артиста госансамблей "Шаратын" и "Кавказ" Дениса Инапшба и артиста госансамбля "Кавказ" Аслана Багапш. На отчетном концерте танцоры будут распределены в команды рандомно. Зрителям на различных площадках будут показывать не только итоговые выступления, но и то, как проходят репетиции.
По словам наставника Дениса Инапшба, на суд жюри будут представлены классические и незначительно стилизованные национальные абхазские танцы, а также танцы народов Северного Кавказа в их исконном виде.
Eytsikэashow продлится пять месяцев, состоится шесть концертов. На каждом из них дуэты должны будут представить по три номера – абхазский танец, танец одного из народов Кавказа и третий танец "сюрприз".
Аслан Багапш отметил, что в Абхазии большую популярность приобретают северокавказские танцы, в том числе адыгские, такие как джэгу.
"Наблюдать все это на абхазских свадьбах, честно сказать, мне приятно. Когда я впервые увидел джэгу в Майкопе, я был восхищен, как все это проводилось, и мечтал организовать в Абхазии подобное, потому что это было очень красиво и культурно", – рассказал он.
Оценивать участников Eytsiкәashow будут руководители госансамбля "Шаратын" Руслан Бебия, госансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба и Госансамбля песни и танца Абхазии Валерий Тания. К ним присоединятся представитель Министерства культуры Абхазии, именитые танцоры и специальные гости – руководители ансамблей из северокавказских республик.
Члены жюри будут оценивать номера по двум критериям – за мастерство и артистизм.
Изначально предусматривалось, что победитель проекта получит 400 000 рублей, однако певец Александр Шоуа решил добавить от себя к сумме еще 50 000 рублей. За второе место предусмотрено 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.
Спонсоры проекта – мобильный оператор "Аквафон", Министерство культуры Абхазии, АГТРК, Госкомитет по репатриации. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.