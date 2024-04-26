https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/metadon-pytalsya-zavezti-v-abkhaziyu-grazhdanin-respubliki-1050891611.html

Метадон пытался завезти в Абхазию гражданин республики

Метадон пытался завезти в Абхазию гражданин республики

Sputnik Абхазия

Общая масса запрещенного вещества, спрятанного под обшивкой порога машины, составила 0,23 грамма. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T11:39+0300

2024-04-26T11:39+0300

2024-04-26T11:42+0300

в абхазии

абхазия

новости

наркотики

государственная граница

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031417996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_151318cfb249a14a0ec69f142a5e01be.jpg

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на пограничном посту "Псоу" свертки с метадоном. Об этом сообщает пресс-служба ГТК. Общая масса запрещенного вещества, согласно заключению экспертно-криминалистического центра, составила 0,23 грамма.Материалы по делу были направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/v-gagre-zaderzhali-podozrevaemykh-v-sbyte-narkotikov-1050785235.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, наркотики, государственная граница