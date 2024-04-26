https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/metadon-pytalsya-zavezti-v-abkhaziyu-grazhdanin-respubliki-1050891611.html
Метадон пытался завезти в Абхазию гражданин республики
Метадон пытался завезти в Абхазию гражданин республики
Sputnik Абхазия
Общая масса запрещенного вещества, спрятанного под обшивкой порога машины, составила 0,23 грамма. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T11:39+0300
2024-04-26T11:39+0300
2024-04-26T11:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
наркотики
государственная граница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031417996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_151318cfb249a14a0ec69f142a5e01be.jpg
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на пограничном посту "Псоу" свертки с метадоном. Об этом сообщает пресс-служба ГТК. Общая масса запрещенного вещества, согласно заключению экспертно-криминалистического центра, составила 0,23 грамма.Материалы по делу были направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/v-gagre-zaderzhali-podozrevaemykh-v-sbyte-narkotikov-1050785235.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031417996_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_153140e083a50dd417ff10c173595970.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, наркотики, государственная граница
абхазия, новости, наркотики, государственная граница
Метадон пытался завезти в Абхазию гражданин республики
11:39 26.04.2024 (обновлено: 11:42 26.04.2024)
Общая масса запрещенного вещества, спрятанного под обшивкой порога машины, составила 0,23 грамма.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Сотрудники Государственного таможенного комитета и МВД Абхазии изъяли на пограничном посту "Псоу" свертки с метадоном. Об этом сообщает
пресс-служба ГТК.
Два заизолированных свертка были спрятаны в салоне автомобиля "ВАЗ-2107" под обшивкой порога. За рулем находился гражданин республики А.С. Петикян.
Общая масса запрещенного вещества, согласно заключению экспертно-криминалистического центра, составила 0,23 грамма.
Материалы по делу были направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.