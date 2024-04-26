https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-aprelya-1050898800.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T21:22+0300

2024-04-26T21:22+0300

2024-04-26T21:22+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048145105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_534a80578e1924be7e79045da1a74744.jpg

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу днем возможен слабый дождь, туман. В воскресенье осадков не ожидается, туман.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды от +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии