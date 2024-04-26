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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T21:22+0300
2024-04-26T21:22+0300
2024-04-26T21:22+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу днем возможен слабый дождь, туман. В воскресенье осадков не ожидается, туман.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды от +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу днем возможен слабый дождь, туман. В воскресенье осадков не ожидается, туман.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды от +17°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.