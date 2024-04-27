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В Москве открылся павильон, посвященный Сухумскому марафону
В Москве открылся павильон, посвященный Сухумскому марафону
Sputnik Абхазия
Марафон в столице Абхазии пройдет 26 и 27 октября. ⠀ 27.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. На выставке, посвященном Московскому полумарафону, открыли павильон о марафоне в Сухуме. Об этом рассказала Sputnik одна из организаторов спортивного мероприятия в Абхазии Анастасия Мачульская."Сухум-марафон" для детей, взрослых, профессионалов и любителей, пройдет в столице Абхазии 26 и 27 октября. ⠀ Участником забега может стать любой желающий. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте марафона и предоставить справку о состоянии здоровья. Регистрация будет доступна до 27 сентября.Дети смогут пробежать в "Сухум-марафоне" дистанции в 500 метров и один километр, взрослые – пять километров, полумарафон и марафон. ⠀"Сухум-марафон" организован московской командой "Беговая история" при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту, Федераций триатлона и легкой атлетики Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/bolshoy-zabeg-sukhum-marafon-proydet-v-abkhazii-v-oktyabre-1050544586.html
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абхазия, сухум, марафоны
В Москве открылся павильон, посвященный Сухумскому марафону
20:17 27.04.2024 (обновлено: 22:14 27.04.2024)
Марафон в столице Абхазии пройдет 26 и 27 октября. ⠀
СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. На выставке, посвященном Московскому полумарафону, открыли павильон о марафоне в Сухуме. Об этом рассказала Sputnik одна из организаторов спортивного мероприятия в Абхазии Анастасия Мачульская.
"Мы рассказываем о "Сухум-марафоне" , о том, что он посвящен столетию легкой атлетики Абхазии, приглашаем принять в нем участие. Люди проявляют интерес, регистрируются на спортивное состязание. Сегодня и завтра до конца дня будем регистрировать на участие в марафоне", — сказал Мачульская.
"Сухум-марафон" для детей, взрослых, профессионалов и любителей, пройдет в столице Абхазии 26 и 27 октября. ⠀
Участником забега может стать любой желающий. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте марафона
и предоставить справку о состоянии здоровья. Регистрация будет доступна до 27 сентября.
Дети смогут пробежать в "Сухум-марафоне" дистанции в 500 метров и один километр, взрослые – пять километров, полумарафон и марафон. ⠀
"Сухум-марафон" организован московской командой "Беговая история" при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту, Федераций триатлона и легкой атлетики Абхазии.