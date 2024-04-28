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Прогноз погоды в Абхазии на 29 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 29 апреля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. В конце дня возможен слабый дождь, туман. 28.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-28T19:30+0300
2024-04-28T19:30+0300
2024-04-28T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. В конце дня возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздуха 50-70%. Ветер слабый умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +22°С.Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 29 апреля
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. В конце дня возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздуха 50-70%. Ветер слабый умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +22°С.
Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.