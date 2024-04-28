https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-29-aprelya--1050907473.html

Прогноз погоды в Абхазии на 29 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 29 апреля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. В конце дня возможен слабый дождь, туман. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T19:30+0300

2024-04-28T19:30+0300

2024-04-28T19:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. В конце дня возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздуха 50-70%. Ветер слабый умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +22°С.Температура морской воды +17°С. Волнение моря 1-2 балла.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии