https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/zavershilsya-kubok-abkhazii-po-konkuru-v-konnosportivnom-komplekse-vivat-rossiya-1050910907.html

Завершился Кубок Абхазии по конкуру в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"

Завершился Кубок Абхазии по конкуру в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"

Sputnik Абхазия

Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту республики. ⠀ 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T23:07+0300

2024-04-28T23:07+0300

2024-04-29T03:57+0300

абхазия

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!". Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту республики.Пять спортивных пар без ошибок прошли основную дистанцию в 16 прыжков через 13 препятствий. Их ждала перепрыжка, по результатам которой победил Сергей Петров. ⠀ Наталья Симония на Кварнеги завоевала "бронзу". При этом она показала лучшее время перепрыжки, но ее партнер допустил один провал. Ранее в КСК "Виват, Россия!" прошел Кубок памяти воинов, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Обладательницей трофея стала Дария Щербатых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/1045588482.html

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