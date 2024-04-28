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https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/zavershilsya-kubok-abkhazii-po-konkuru-v-konnosportivnom-komplekse-vivat-rossiya-1050910907.html
Завершился Кубок Абхазии по конкуру в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Завершился Кубок Абхазии по конкуру в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Sputnik Абхазия
Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту республики. ⠀ 28.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!". Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту республики.Пять спортивных пар без ошибок прошли основную дистанцию в 16 прыжков через 13 препятствий. Их ждала перепрыжка, по результатам которой победил Сергей Петров. ⠀ Наталья Симония на Кварнеги завоевала "бронзу". При этом она показала лучшее время перепрыжки, но ее партнер допустил один провал. Ранее в КСК "Виват, Россия!" прошел Кубок памяти воинов, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Обладательницей трофея стала Дария Щербатых.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/1045588482.html
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Завершился Кубок Абхазии по конкуру в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"

23:07 28.04.2024 (обновлено: 03:57 29.04.2024)
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуКубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе Виват, Россия! - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2024
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту республики. ⠀
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!". Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту республики.
Пять спортивных пар без ошибок прошли основную дистанцию в 16 прыжков через 13 препятствий. Их ждала перепрыжка, по результатам которой победил Сергей Петров. ⠀
Наталья Симония на Кварнеги завоевала "бронзу". При этом она показала лучшее время перепрыжки, но ее партнер допустил один провал.
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуКубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе Виват, Россия! - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуКубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе Виват, Россия! - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуКубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе Виват, Россия! - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
1/3
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
2/3
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
3/3
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Кубок Абхазии по конкуру завершился в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!"
Ранее в КСК "Виват, Россия!" прошел Кубок памяти воинов, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Обладательницей трофея стала Дария Щербатых.
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