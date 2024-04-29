https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/komplektuyuschie-k-mayning-apparatam-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050911641.html

Комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на абхазо-российской границе

Комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на абхазо-российской границе

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T11:55+0300

2024-04-29T11:55+0300

2024-04-29T11:55+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Завезти в республику 20 кулеров для охлаждения процессора, пять плат и 30 электрических соединителей пытался гражданин Абхазии Д.Л. Авидзба. Комплектующие были обнаружены в салоне автомобиля Ford.Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html

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