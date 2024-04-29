https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/komplektuyuschie-k-mayning-apparatam-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050911641.html
Комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на абхазо-российской границе
Комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на абхазо-российской границе
Sputnik Абхазия
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T11:55+0300
2024-04-29T11:55+0300
2024-04-29T11:55+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1d/1050912349_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_3a498368f1c6d6b64bf8968dbdb8ea58.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Завезти в республику 20 кулеров для охлаждения процессора, пять плат и 30 электрических соединителей пытался гражданин Абхазии Д.Л. Авидзба. Комплектующие были обнаружены в салоне автомобиля Ford.Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1d/1050912349_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8ef4e7a6800db3fbc6f1c59f532d5844.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на абхазо-российской границе
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Абхазские таможенники изъяли комплектующие к майнинг-аппаратам изъяли на границе с Россией. Об этом сообщает
пресс-служба ГТК.
Завезти в республику 20 кулеров для охлаждения процессора, пять плат и 30 электрических соединителей пытался гражданин Абхазии Д.Л. Авидзба. Комплектующие были обнаружены в салоне автомобиля Ford.
Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.