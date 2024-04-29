https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-aprelya-1050926406.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии обширного барического поля повышенного давления. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Во, вторник, 30 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен небольшой дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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