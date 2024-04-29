https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-aprelya-1050926406.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 апреля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии обширного барического поля повышенного давления. 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T22:15+0300
2024-04-29T22:15+0300
2024-04-29T22:15+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774716_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebf5aed31ad2037c82d478b151022174.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Во, вторник, 30 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен небольшой дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7314f01ebe4a87ca8445e34e81375f85.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Во, вторник, 30 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен небольшой дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.