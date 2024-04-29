https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/vystavka-voskhozhdenie-k-pobede-chitaya-dnevniki-vyacheslava-grozdova-otkrylas-v-sukhume-1050919463.html

Выставка "Восхождение к Победе: читая дневники Вячеслава Гроздова" открылась в Сухуме

Выставка "Восхождение к Победе: читая дневники Вячеслава Гроздова" открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Вячеслав Гроздов — сын главного хирурга тамбовских эвакогоспиталей Тихона Гроздова, который во время войны проводил операции вместе с профессором... 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T14:12+0300

2024-04-29T14:12+0300

2024-04-29T14:12+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Планшетная выставка "Восхождение к Победе: читая дневники Вячеслава Гроздова" открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Материалы выставки принадлежат Тамбовскому областному краеведческому музею, сотрудники которого прибыли в Абхазию. Директор музея Андрей Челикин выступил перед собравшимися и рассказал им о вкладе Тамбова в Победу в Великой Отечественной войне. Директор Музея Боевой Славы Мзия Бейя напомнила, что между культурными учреждениями Абхазии и Тамбова существуют крепкие связи. Так, в честь 30-летия Победы в Отечественной войне 1992-1993 в Тамбовском музее прошла планшетная выставка "Мы шли на смерть, чтобы жить". Выставка "Восхождение к Победе: читая дневники Вячеслава Гроздова" продлится до 8 июля. После закрытия материалы будут храниться в Музее Боевой Славы.Вячеслав Гроздов — сын главного хирурга тамбовских эвакогоспиталей Тихона Гроздова, который проводил операции вместе с профессором Войно-Ясенецким (святителем Лукой).В годы войны Вячеслав был подростком. Он помогал отцу в госпиталях, работал санитаром, делал зарисовки операций, портреты раненых. Ценный исторический документ, его дневники, в дар Тамбовскому краеведческому музею передали его потомки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/kayun-ob-uchastii-abkhazii-v-programme-chitaem-blokadnuyu-knigu-ochen-tsenno-dlya-nas--1050857327.html

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