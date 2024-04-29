https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/zhitelyam-sukhuma-stali-otklyuchat-svet-za-dolgi-1050925837.html

Жителям Сухума стали отключать свет за долги

Жителям Сухума стали отключать свет за долги

Sputnik Абхазия

Ранее о том, что абонентам начнут отключать свет за неуплату, сообщали в СУЭС. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T21:31+0300

2024-04-29T21:31+0300

2024-04-29T21:31+0300

энергетическая отрасль абхазии

новости

абхазия

черноморэнерго

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/18/1049199740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19af7c14e6bf7ad83f68bebd2025d238.jpg

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Жителям Сухума, имеющим задолженность за электроэнергию, стали отключать свет за неуплаты, рассказал Sputnik начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба. В домах, в которых установлены счетчики, свет отключают автоматически, а там, где их нет, — вручную. Должниками считаются абоненты, не платившие за свет два месяца и более. Размер долга можно узнать в кассах управления энергосбыта.Об отключениях за неуплату с 23 апреля ранее сообщили в "СУЭС". Это затронуло абонентов, живущих на улицах Чанба, Патеи-ипа, Дзигуа, Соловьева, Щеглова, Подгорной, Тоннельной, Аргба, Эшба, Пачулия, Пилия, в Новом районе, Старом поселке, в районах Маяка, Турбазы, "Колоса", центральной части города.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/v-abkhazii-otmenili-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1050812388.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, черноморэнерго