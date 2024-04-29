https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/zhitelyam-sukhuma-stali-otklyuchat-svet-za-dolgi-1050925837.html
Жителям Сухума стали отключать свет за долги
Жителям Сухума стали отключать свет за долги
Sputnik Абхазия
Ранее о том, что абонентам начнут отключать свет за неуплату, сообщали в СУЭС. 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T21:31+0300
2024-04-29T21:31+0300
2024-04-29T21:31+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Жителям Сухума, имеющим задолженность за электроэнергию, стали отключать свет за неуплаты, рассказал Sputnik начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба. В домах, в которых установлены счетчики, свет отключают автоматически, а там, где их нет, — вручную. Должниками считаются абоненты, не платившие за свет два месяца и более. Размер долга можно узнать в кассах управления энергосбыта.Об отключениях за неуплату с 23 апреля ранее сообщили в "СУЭС". Это затронуло абонентов, живущих на улицах Чанба, Патеи-ипа, Дзигуа, Соловьева, Щеглова, Подгорной, Тоннельной, Аргба, Эшба, Пачулия, Пилия, в Новом районе, Старом поселке, в районах Маяка, Турбазы, "Колоса", центральной части города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/v-abkhazii-otmenili-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1050812388.html
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новости, абхазия, черноморэнерго
новости, абхазия, черноморэнерго
Жителям Сухума стали отключать свет за долги
Ранее о том, что абонентам начнут отключать свет за неуплату, сообщали в СУЭС.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Жителям Сухума, имеющим задолженность за электроэнергию, стали отключать свет за неуплаты, рассказал Sputnik начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.
В домах, в которых установлены счетчики, свет отключают автоматически, а там, где их нет, — вручную.
"Слишком большой объем и технически сложная процедура, физически не успеваем охватить всех в рамках месяца. Наряду с этим идет процесс установки новых систем учета", — сказал Блабба.
Должниками считаются абоненты, не платившие за свет два месяца и более. Размер долга можно узнать в кассах управления энергосбыта.
Об отключениях за неуплату с 23 апреля ранее сообщили в "СУЭС". Это затронуло абонентов, живущих на улицах Чанба, Патеи-ипа, Дзигуа, Соловьева, Щеглова, Подгорной, Тоннельной, Аргба, Эшба, Пачулия, Пилия, в Новом районе, Старом поселке, в районах Маяка, Турбазы, "Колоса", центральной части города.