https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/kvarchiya-o-programme-chitaem-blokadnuyu-knigu-pomogaet-razvit-krugozor-1050921758.html

Кварчия о программе "Читаем блокадную книгу": помогает развить кругозор

Кварчия о программе "Читаем блокадную книгу": помогает развить кругозор

Sputnik Абхазия

Об участии в просветительской программе "Читаем Блокадную книгу", рассказала школьница из Ткуарчала Виктория Кварчия, которая в составе абхазской делегации... 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T10:39+0300

2024-04-30T10:39+0300

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Кварчия о программе "Читаем блокадную книгу": помогает развить кругозор Sputnik Абхазия Кварчия о программе "Читаем блокадную книгу": помогает развить кругозор

С 22 по 28 апреля делегация из Абхазии принимала участие в VII просветительской программе для молодых соотечественников "Читаем блокадную книгу". Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и организовано правительством Санкт-Петербурга при поддержке Россотрудничества. Всего в проекте в этом году приняли участие 39 человек из 10 стран, в том числе и из Абхазии. Какие мероприятия включала в себя программа, какой интерес она вызвала у ее участников, в эфире радио Sputnik рассказала ученица 11 класса Ткуарчалской средней школы №1 Виктория Кварчия, которая в составе абхазской делегации посетила Санкт-Петербург.В рамках программы "Читаем Блокадную книгу" школьники из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Польши, Сербии, Таджикистана, Турции, Абхазии, Узбекистана и Южной Осетии посетили исторические места боев за Ленинград, включая Дорогу жизни, Музей обороны и блокады Ленинграда, а также музей при Университете имени Герцена, посвященный учителям и детям блокады. Для участников программы были подготовлены лекции, творческие занятия, мастер-классы."Я хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия, потому что оно помогает детям развить кругозор. Я уехала с большим багажом новых знаний, с эмоциями, новыми впечатлениями от города (Санкт-Петербурга - прим.). Город очень красивый, невероятная архитектура… конечно же, я это не забуду, останется в памяти на долгие годы", – сказала Кварчия.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, школьницы, санкт-петербург, блокада ленинграда, просвещение, россотрудничество, подкасты, аудио