https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/nachalis-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1050933065.html
Начались поездки в Абхазию по "единому билету"
Начались поездки в Абхазию по "единому билету"
Sputnik Абхазия
Мультимодальные перевозки в города Абхазии будут осуществляться до 30 сентября. 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T16:52+0300
2024-04-30T16:52+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Поездки в Абхазию по "единому билету" запустили во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает Единая Транспортная дирекция. Пассажиров забирают на Адлерском вокзале или в Сочинском аэропорту и отвозят по направлениям: Перевозки по "единому билету" были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.Популярность таких поездок растет - в 2023 году в города Абхазии по Единому билету перевезли более 6000 пассажиров, это в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/shestakova-rasskazala-o-preimuschestvakh-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu--1050744448.html
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туризм, абхазия, отдых в абхазии
туризм, абхазия, отдых в абхазии
Начались поездки в Абхазию по "единому билету"
Мультимодальные перевозки в города Абхазии будут осуществляться до 30 сентября.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Поездки в Абхазию по "единому билету" запустили во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает
Единая Транспортная дирекция.
Пассажиров забирают на Адлерском вокзале или в Сочинском аэропорту и отвозят по направлениям:
Сочи-Пицунда — 752 рубля.
Сочи-Гудаута — 790 рублей.
Сочи-Новый Афон — 869 рублей.
Перевозки по "единому билету" были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.
Популярность таких поездок растет - в 2023 году в города Абхазии по Единому билету перевезли более 6000 пассажиров, это в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.