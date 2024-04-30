https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/nachalis-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1050933065.html

Начались поездки в Абхазию по "единому билету"

Начались поездки в Абхазию по "единому билету"

Sputnik Абхазия

Мультимодальные перевозки в города Абхазии будут осуществляться до 30 сентября. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T16:52+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Поездки в Абхазию по "единому билету" запустили во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает Единая Транспортная дирекция. Пассажиров забирают на Адлерском вокзале или в Сочинском аэропорту и отвозят по направлениям: Перевозки по "единому билету" были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.Популярность таких поездок растет - в 2023 году в города Абхазии по Единому билету перевезли более 6000 пассажиров, это в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/shestakova-rasskazala-o-preimuschestvakh-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu--1050744448.html

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