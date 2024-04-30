https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/pozhar-proizoshel-v-zdanii-abigi-1050927831.html

Пожар произошел в здании АбИГИ

Пожар произошел в здании АбИГИ

Sputnik Абхазия

Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T11:00+0300

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Пожар произошел в здании Абхазского института гуманитарных исследований в Сухуме во вторник, 30 апреля. Внутри здания возникло задымление, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС."Осталось задымление, в течение ближайшего времени пожар будет полностью потушен", – сообщил начальник ПСО по охране Сухума и Сухумского района Темур КвицинияВозгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Пострадавших нет.Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/kak-portitsya-zdanie-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1050208390.html

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