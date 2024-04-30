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Пожар произошел в здании АбИГИ
Пожар произошел в здании АбИГИ
Sputnik Абхазия
Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн. 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T11:00+0300
2024-04-30T11:00+0300
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Пожар произошел в здании Абхазского института гуманитарных исследований в Сухуме во вторник, 30 апреля. Внутри здания возникло задымление, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС."Осталось задымление, в течение ближайшего времени пожар будет полностью потушен", – сообщил начальник ПСО по охране Сухума и Сухумского района Темур КвицинияВозгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Пострадавших нет.Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/kak-portitsya-zdanie-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1050208390.html
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Пожар произошел в здании АбИГИ
11:00 30.04.2024 (обновлено: 11:23 30.04.2024)
Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн.
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Пожар произошел в здании Абхазского института гуманитарных исследований в Сухуме во вторник, 30 апреля.
Внутри здания возникло задымление, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.
"Осталось задымление, в течение ближайшего времени пожар будет полностью потушен", – сообщил начальник ПСО по охране Сухума и Сухумского района Темур Квициния
Возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Пострадавших нет.
Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века.