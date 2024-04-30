https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-1-maya-1050935590.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления. 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T23:50+0300
2024-04-30T23:50+0300
2024-04-30T23:50+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. В среду, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. В среду, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.