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Метеоролог рассказала, чем огорчит и порадует погода в Абхазии в мае

Метеоролог рассказала, чем огорчит и порадует погода в Абхазии в мае

Sputnik Абхазия

О погоде в Абхазии в начале мая в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-01T11:50+0300

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Метеоролог рассказала, чем огорчит и порадует погода в Абхазии в мае Sputnik Абхазия Метеоролог рассказала, чем огорчит и порадует погода в Абхазии в мае

Метеоролог сообщила, что в основном с 1 по 15 мая в Абхазии ожидаются пасмурные с дождями дни. "Будут отдельные дни, когда будет переменная облачность, без осадков. В основном будет наблюдаться прохождение холодных атмосферных фронтов, что вызовет пасмурные дождливые дни. Ночные температуры – 10-15 градусов, дневные – 15-20 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до 22-25 градусов", – сообщила Трапш. Подробности слушайте в подкасте.

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