https://sputnik-abkhazia.ru/20240501/ogni-i-chayaniya-telebashni-istoriya-sukhumskoy-retranslyatsionnoy-stantsii-1050938666.html

Огни и чаяния телебашни: история Сухумской ретрансляционной станции

Огни и чаяния телебашни: история Сухумской ретрансляционной станции

Sputnik Абхазия

Впервые телевизионный сигнал из Абхазии попал на советский телевизор "КВН" 1 мая 1959 года. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-01T17:00+0300

2024-05-01T17:00+0300

2024-05-01T17:00+0300

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Сухумская теле-радио трансляционная станция была построена и введена в эксплуатацию в том же году и в сегодня отмечает свое 65-летие.Уверены, каждый из вас видел сверкающую верхушку телебашни, но далеко не все знают, как же картинка попадает на наши экраны. Мы попытались разобраться.Асмат Цвижба, SputnikПервая программа– Добро пожаловать, мы рады вас у себя приветствовать. Все-таки коллеги, вы внизу, а мы наверху, доносим вашу информацию, – встречает нас начальник теле-радио передающей Сухумской станции Александр Леднев.Александр Петрович главный "смотритель" башни уже более 25 лет. О ней он знает все и сразу хвастается – это уникальный объект.На торжественном собрании в честь праздника в Сухуме собрали важных гостей, в перерыве их пригласили в фойе, пообещав сюрприз. На журнальном столике под накидкой стоял маленький телевизор "КВН", на экране которого появилась первая программа, транслируемая из Абхазии.Погосову удалось транслировать ее через самодельный десятиватный передатчик, словив волны из Сочи. Это стало настоящим событием для жителей Абхазии – первое вещательное телевидение в республике.В 1965 году станция заработала на полную мощность, стали транслироваться грузинские программы, развилось и радиовещание.Часть объекта пострадала в годы Отечественной войны народа Абхазии, но многое удалось и сохранить. А после войны настала пора российских современных радиовещательных компаний, программы транслировались от Гагры до Ткуарчала.Сейчас станция транслирует каналы АТ, Абаза ТВ, Матч-ТВ, Россия-1.В шумной серверной…Полезная площадь башни, то есть та, где человек может проводить работы, 167 метров, еще 12 метров это основная антенна. Конструкция весит 800 тонн, по 200 на каждую опору. Она сделана из легированной стали, которая выдерживает землетрясение, сильный ветер.Контроль над станцией осуществляется в серверной. В шумной комнате установлены передатчики, отдельные для каждого канала и радио станции. Через них по антеннам картинка поступает к телезрителю. Самый мощный – 3 киловатта, он работает для трансляции Абхазской государственной теле-радио компании.Веерные отключения сильно сказываются на работе телевышки. К примеру, недавно сгорел бесперебойник, который стоит более миллиона рублей. Аппарат так и стоит в серверной, ждет своей экспертизы.По словам Леднева, несмотря на то что у станции есть собственный генератор, резкие переключения с одного источника питания на другой сильно изнашивают и без того не самое молодое оборудование.Таких только три"Всего таких три – одна в Сочи, одна у нас, одна в Аджарии", - продолжает хвастаться Александр Петрович.Леднев расстраивается, что уже много лет башня нуждается в покраске.– Очень много ненужного на ней, вот облучатели старые, которые уже заржавели, их надо снимать. Смотришь на нее днем с набережной, она такая мрачная стоит в лесу, а была бы разноцветная – удовольствие было бы.В 2021 году по инициативе Администрации Сухума башня была подсвечена в цвета абхазского флага. Теперь ее свет виден с любой точки столицы и не только.Уже много лет ведутся переговоры по внедрению в Абхазии цифрового вещания, которое заменит аналоговое. Леднев и его команда верят, что это произойдет совсем скоро и телезрители получат самую качественную картинку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/pervoe-gosudarstvennoe-abkhazskomu-televideniyu-45-let-1048948068.html

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