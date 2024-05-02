https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/konnosportivnye-igry-ko-dnyu-pobedy-proydut-v-sele-duripsh-1050952212.html

Конноспортивные игры ко Дню Победы пройдут в селе Дурипш

Конноспортивные игры ко Дню Победы пройдут в селе Дурипш

Sputnik Абхазия

Призовой фонд первенства Гудаутского района по конноспортивным соревнованиям, приуроченным к 9 Мая, составит 800 тысяч рублей. 02.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-02T15:39+0300

2024-05-02T15:39+0300

2024-05-02T15:39+0300

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гудаутский район

скачки

абхазия

спорт

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные игры ко Дню Победы в Великой Отечественной войне пройдут на ипподроме в селе Дурипш 8 и 9 мая, рассказал Sputnik председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района, главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарназ Бения. Наездники будут бороться за призы в таких состязаниях, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. Также будут разыграны шесть комплектов призов в шести заездах на различные дистанции. В них смогут участвовать жокеи из других районов, но они будут представлять гудаутские команды. Как уточнил Бения, на организацию соревнований из бюджета муниципалитета выделено 904 тысячи рублей, из которых с вычетом подоходного налога призовой фонд составит 800 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/loshadi-abkhazskikh-konezavodchikov-zanyali-pervye-mesta-na-skachkakh-v-krasnodare-1050925717.html

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