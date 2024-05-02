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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 мая

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт Атлантического циклона. 02.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-02T18:35+0300

2024-05-02T18:35+0300

2024-05-02T18:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В пятницу, 3 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии