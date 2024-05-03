https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/bolee-500-abonentam-v-abkhazii-otklyuchali-svet-iz-za-neuplaty-1050976323.html
Более 500 абонентам в Абхазии отключали свет из-за неуплаты
Более 500 абонентам в Абхазии отключали свет из-за неуплаты
Sputnik Абхазия
Должниками считаются абоненты, не платившие за свет два месяца и более. Размер долга можно узнать в кассах управления энергосбыта. 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T21:58+0300
2024-05-03T21:58+0300
2024-05-03T21:58+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Более 500 абонентам в апреле отключали свет из-за неуплаты, сказал начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба. Туда, где не установлены приборы учета, приезжали контролеры - было больше ста выездов, многие люди платили по приезду контролеров.По словам Блабба, меры предпринимаются, если задолженности два месяца и более. Об этом гражданам сообщали заранее, и некоторые из них свои долги погасили, в том числе, и после отключения. В настоящее время в республике счетчики установлены более чем у 25 тысяч абонентов, за свет платит менее половины из них. До конца года планируется установить еще 20 тысяч приборов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/zhitelyam-sukhuma-stali-otklyuchat-svet-za-dolgi-1050925837.html
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абхазия, новости
Более 500 абонентам в Абхазии отключали свет из-за неуплаты
Должниками считаются абоненты, не платившие за свет два месяца и более. Размер долга можно узнать в кассах управления энергосбыта.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Более 500 абонентам в апреле отключали свет из-за неуплаты, сказал начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.
В домах, в которых установлены счетчики, электричество отключали автоматически до тех пор, пока жильцы не погасят хотя бы половину задолженности.
Туда, где не установлены приборы учета, приезжали контролеры - было больше ста выездов, многие люди платили по приезду контролеров.
По словам Блабба, меры предпринимаются, если задолженности два месяца и более. Об этом гражданам сообщали заранее, и некоторые из них свои долги погасили, в том числе, и после отключения. В настоящее время в республике счетчики установлены более чем у 25 тысяч абонентов, за свет платит менее половины из них. До конца года планируется установить еще 20 тысяч приборов.