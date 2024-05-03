https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/mvd-ustanovilo-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-ubiystvo-v-gudaute-1050975961.html
МВД установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте
МВД установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте
Sputnik Абхазия
Перестрелка произошла у бывшего кинотеатра Киараз в пятницу, 3 мая. 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T19:39+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел установили установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Преступление произошло сегодня примерно в 11:00 на улице Киараз в Гудауте. В результате перестрелки 50-летний житель Лыхны Роман Гунба с огнестрельными ранениями был доставлен в реанимацию.
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абхазия, мвд абхазии, новости
МВД установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте
Перестрелка произошла у бывшего кинотеатра Киараз в пятницу, 3 мая.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik.
Сотрудники Министерства внутренних дел установили установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Им оказался 44-летний уроженец Дурипша Амиран Гумба. Правоохранительные органы предпринимают меры по установлению его местонахождения и задержанию.
Преступление произошло сегодня примерно в 11:00 на улице Киараз в Гудауте. В результате перестрелки 50-летний житель Лыхны Роман Гунба с огнестрельными ранениями был доставлен в реанимацию.