https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/mvd-ustanovilo-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-ubiystvo-v-gudaute-1050975961.html

МВД установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте

МВД установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте

Sputnik Абхазия

Перестрелка произошла у бывшего кинотеатра Киараз в пятницу, 3 мая. 03.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-03T19:39+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел установили установило подозреваемого в покушении на убийство в Гудауте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Преступление произошло сегодня примерно в 11:00 на улице Киараз в Гудауте. В результате перестрелки 50-летний житель Лыхны Роман Гунба с огнестрельными ранениями был доставлен в реанимацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/strelba-proizoshla-v-gudaute-1050967574.html

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