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Почти шесть килограммов наркотиков уничтожили в МВД Абхазии в 2023 году
Почти шесть килограммов наркотиков уничтожили в МВД Абхазии в 2023 году
Sputnik Абхазия
Основанием для уничтожения конфискованных веществ служит вступивший в силу приговор, постановление или определение суда, постановление прокурора, следователя... 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T16:32+0300
2024-05-03T16:32+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии в 2023 году уничтожили 5,89 килограмма наркотиков и 852 корня наркосодержащих растений. Об этом главе ведомства Роберту Киут сообщил начальник ЭКЦ Руслан ДбарПроцедура проходит под контролем комиссии, в которую входят представители Парламента, Генпрокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и Общественной палаты. По словам Дбар, больше всего в Абхазии употребляют метадон и мефедрон, каннабис и психотропное вещество прегабалин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/metadon-pytalsya-zavezti-v-abkhaziyu-grazhdanin-respubliki-1050891611.html
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абхазия, наркотики, новости
абхазия, наркотики, новости
Почти шесть килограммов наркотиков уничтожили в МВД Абхазии в 2023 году
Основанием для уничтожения конфискованных веществ служит вступивший в силу приговор, постановление или определение суда, постановление прокурора, следователя или органов дознания о прекращении или отказе в возбуждении дела.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik.
Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии в 2023 году уничтожили 5,89 килограмма наркотиков и 852 корня наркосодержащих растений. Об этом главе ведомства Роберту Киут сообщил
начальник ЭКЦ Руслан Дбар
Процедура проходит под контролем комиссии, в которую входят представители Парламента, Генпрокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и Общественной палаты.
По словам Дбар, больше всего в Абхазии употребляют метадон и мефедрон, каннабис и психотропное вещество прегабалин.