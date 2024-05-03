https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/pochti-shest-kilogrammov-narkotikov-unichtozhili-v-mvd-abkhazii-v-2023-godu-1050973532.html

Почти шесть килограммов наркотиков уничтожили в МВД Абхазии в 2023 году

Почти шесть килограммов наркотиков уничтожили в МВД Абхазии в 2023 году

Sputnik Абхазия

Основанием для уничтожения конфискованных веществ служит вступивший в силу приговор, постановление или определение суда, постановление прокурора, следователя... 03.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-03T16:32+0300

2024-05-03T16:32+0300

2024-05-03T16:32+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии в 2023 году уничтожили 5,89 килограмма наркотиков и 852 корня наркосодержащих растений. Об этом главе ведомства Роберту Киут сообщил начальник ЭКЦ Руслан ДбарПроцедура проходит под контролем комиссии, в которую входят представители Парламента, Генпрокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и Общественной палаты. По словам Дбар, больше всего в Абхазии употребляют метадон и мефедрон, каннабис и психотропное вещество прегабалин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/metadon-pytalsya-zavezti-v-abkhaziyu-grazhdanin-respubliki-1050891611.html

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