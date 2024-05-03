https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/presecheny-popytki-kieva-atakovat-krym-i-belgorodskuyu-oblast-bespilotnikami-1050960363.html
Пресечены попытки Киева атаковать Крым и Белгородскую область беспилотниками
Пресечены попытки Киева атаковать Крым и Белгородскую область беспилотниками
Sputnik Абхазия
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы. 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T09:06+0300
2024-05-03T09:06+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В ночь со 2 на 3 мая российские войска пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории России, сообщает Минобороны."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", – говорится в публикации.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/rossiyskie-voennye-polnostyu-osvobodili-berdychi-v-dnr-1050958285.html
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новости, россия, крым
Пресечены попытки Киева атаковать Крым и Белгородскую область беспилотниками
09:06 03.05.2024 (обновлено: 10:11 03.05.2024)
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
В ночь со 2 на 3 мая российские войска пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории России, сообщает
Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", – говорится в публикации.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.