https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-5-i-6-maya-1050973665.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4, 5 и 6 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4, 5 и 6 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T16:43+0300
2024-05-03T16:43+0300
2024-05-03T16:43+0300
абхазия
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1e/1045566358_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_f6669e69a836c1a546cfb7c1de2594db.jpg
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 4, 5 и 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в понедельник возможны порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1e/1045566358_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_948d808b92ffd38ff8bebd8da91c3987.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4, 5 и 6 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 4, 5 и 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в понедельник возможны порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.