https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-5-i-6-maya-1050973665.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4, 5 и 6 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4, 5 и 6 мая

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 03.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-03T16:43+0300

2024-05-03T16:43+0300

2024-05-03T16:43+0300

абхазия

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 4, 5 и 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в понедельник возможны порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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