https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/raul-lolua-ne-utverzhden-na-dolzhnost-glavy-gudautskogo-rayona-1050976752.html

Рауль Лолуа не утвержден на должность главы Гудаутского района

Рауль Лолуа не утвержден на должность главы Гудаутского района

Sputnik Абхазия

Для утверждения в должности Лолуа должен был получить 15 голосов депутатов районного собрания. 03.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-03T22:02+0300

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2024-05-03T22:02+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Рауль Лолуа не утвержден на должность главы Гудаутского района, сообщил Sputnik председатель районного Собрания Валерий Малия. Согласно законодательству Абхазии, президент Аслан Бжания должен в течение 30 рабочих дней представить нового кандидата или снова выдвинуть предыдущего. 📎 Рауль Лолуа был назначен и.о. главы администрации Гудаутского района в январе 2024 года. До этого пост занимал Баграт Боджгуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/glavnyy-chetverg-lolua-o-razvitii-infrastruktury-v-gudaute-i-podgotovke-k-tursezonu--1050798762.html

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