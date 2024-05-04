https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/blagodatnyy-ogon-dostavyat-v-abkhaziyu-v-preddverii-paskhi-1050979291.html
Благодатный огонь доставят в Абхазию в преддверии Пасхи
Благодатный огонь доставят в Абхазию в преддверии Пасхи
Sputnik Абхазия
Ежегодно чудо схождения Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме 04.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-04T18:34+0300
2024-05-04T18:34+0300
2024-05-04T18:34+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Благодатный огонь доставят в Абхазию в преддверии Пасхи в субботу, 4 мая, рассказал Sputnik глава АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа). Аплиа добавил, что пасхальные богослужения пройдут во всех действующих храмах республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime-1050978634.html
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абхазия, православие, христианство, новости
абхазия, православие, христианство, новости
Благодатный огонь доставят в Абхазию в преддверии Пасхи
Ежегодно чудо схождения Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Благодатный огонь доставят в Абхазию в преддверии Пасхи в субботу, 4 мая, рассказал Sputnik глава АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа).
Он уточнил, что лампаду с частицей Благодатного огня привезут в Сухум в 23:00 – за полчаса до начала праздничной литургии. Ее доставят из Иерусалима верующие Абхазии.
Аплиа добавил, что пасхальные богослужения пройдут во всех действующих храмах республики.