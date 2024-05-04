https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/podgotovku-k-9-maya-obsudili-v-press-tsentre-sputnik-1050981194.html

Подготовку к 9 Мая обсудили в пресс-центре Sputnik

Подготовку к 9 Мая обсудили в пресс-центре Sputnik

Sputnik Абхазия

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме прошла акция "Огонь памяти". 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T23:04+0300

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2024-05-04T23:04+0300

пресс-центр

абхазия

9 мая

великая отечественная война

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.Актриса, участница "Народного фронта" Яна Поплавская рассказала о том, как прошла акция "Огонь памяти" в Сухуме. Частичку Вечного огня из Александровского сада в Москве в Абхазию привезли волонтеры организации. Лампады развезут по всем городам и районам республики. "То, как Абхазия встречает Вечный огонь, то количество людей, которые сегодня пришли на мероприятие и, собственно говоря, те впечатления, которые мы увезем с собой в Москву, все это останется с нами навсегда", — подчеркнула она.Она также добавила, что все счастливые и трагические моменты, которые вместе пережили народы Абхазии и России, их роднят и объединяют. Поплавская выращила признательность абхазским добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, и их родителям "Абхазский народ стоит плечом к плечу с российским. Ребята, которые посчитали своим долгом уйти на СВО из Абхазии, низкий поклон их матерям и отцам", — сказала актриса.О запланированных акциях ко Дню Победы рассказал представитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. "В этом году "Сад памяти" мы будем организовывать не в Сухуме, а двинемся в Гал. Мы высадим аллею из туй в Гале 8 мая, а 9 числа у нас традиционно "Бессмертный полк", который пройдет здесь в 11:00. Сбор будет в 10:30", - сказал он. Участники акции "Бессмертный полк" пройдут с фотографиями родственников, воевавших на полях ВОВ, от здания бывшего Совета министров к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1050977860.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, 9 мая, великая отечественная война