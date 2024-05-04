https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/rossiyskie-voyska-unichtozhili-eshelon-s-zapadnoy-tekhnikoy-v-zone-spetsoperatsii-1050980883.html

Российские войска уничтожили эшелон с западной техникой в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили эшелон с западной техникой в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками России за неделю уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ с радиолокатором... 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T22:53+0300

2024-05-04T22:53+0300

2024-05-04T22:53+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Российские войска поразили воинский эшелон с западной техникой и вооружением, которые Киеву поставили страны НАТО, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что за неделю, с 28 апреля по 4 мая, авиация и средства ПВО сбили 15 ракет АТАCМS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", 201 украинский беспилотник. Российские войска за указанный период в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики и инфраструктуры, нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, производства БПЛАУдары также наносились по пунктам временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.Кроме того, в период с 28 апреля по 14 мая в российский плен сдались 14 украинских военных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskuyu-neftebazu-balovnoe-1050976891.html

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